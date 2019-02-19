Украинский журналист Дмитрий Гордон стал гостем программы вДудь, где рассказал о Путине, Порошенко и дружбе украинцев и россиян.

Журналист Дмитрий Гордон дал развернутое интервью Юрию Дудю в его программе вДудь.

Гордон отметил, что Россия начала войну в Украине, а руководство РФ осуществило преступление против своего народа и украинцев. Однако, при этом Гордон сказал, что украинцы и россияне — обречены на дружбу.

— И украинцы, и россияне, и белорусы – они обречены на дружбу. Просто руководство РФ совершило преступление перед украинским народом, и перед своим народом тоже. Брат с братом такого не сделает. У нас был тяжелый момент, мы разбирались в себе. Тут появилась Россия, забрала Крым, развязала войну на Донбассе, которая продолжается по сей день.

Также Гордон рассказал, что последний раз посещал Россию в января 2014 года ради интервью и отказался туда возвращаться после аннексии Крыма.

— Это невозможно! Для меня это страна агрессор. Я не могу приехать туда, хотя и очень хочу. Я люблю Москву, у меня там много друзей, я люблю Питер, я проходил службу около Санкт-Петербурга. Я хочу туда приехать, но я сделаю это только после того, как завершится война, Россия отдаст Крым и Донбасс и покается перед Украиной.

По мнению Гордона, россияне и украинцы снова смогут стать братскими народами лишь тогда, когда жители РФ попросят прощения.

Журналист поделился мнением, почему ЧМ-2018 прошел в России. Гордон заявил, что в РФ следовало забрать чемпионат мира, поскольку страна-агрессор не имеет права проводить на своей территории такие соревнования. Единственная причина почему Россия при таких обстоятельствах стала хозяйкой – это коррупция в ФИФА.

— Я абсолютно понимаю коррупционный характер ФИФА. Скандалы разгорелись там нешуточные. И по поводу чемпионата мира в России, и в Катаре, и в ЮАР. ФИФА – это самая коррупционная в мире организация. Ее купили, и правильно сделали. Я понимаю, что Путин со своими друзьями просто купил ФИФА. И с точки зрения президента России правильно сделал.

Также Гордон рассказал о своем отношении к пропагандистов Соловьева и Киселева и во сколько ему обошлось интервью с российским режиссером Никитой Михалковым.

Ранее Дмитрий Нагиев в интервью вДудь признался, что ему отвратительно все, что связано с агрессией.

Фото/скриншот: вДудь