За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали по меньшей мере 1 190 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери врага на 22 июня 2026 года

личного состава — около 1 393 140 (+1 190) человек;

танков — 12 050 (+1) ед;

боевых бронированных машин — 24 805 (+8) ед;

артиллерийских систем — 44 530 (+51) ед;

РСЗО — 1 886 (+1) ед;

средств ПВО — 1 437 (+2) ед;

самолетов — 436 (+0) ед;

вертолетов — 353 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов — 1 712 (+9) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 366 164 (+2 015) ед;

крылатых ракет — 4 787 (+0) ед;

кораблей/катеров — 33 (+0) ед;

подводных лодок — 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 110 201 (+384) ед;

специальной техники — 4 321 (+5) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 580-е сутки.

Сейчас смотрят

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.