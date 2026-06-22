Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 22 июня: ВСУ уничтожили 1190 оккупантов, 51 артсистему и 2015 БпЛА
За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали по меньшей мере 1 190 российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери врага на 22 июня 2026 года
- личного состава — около 1 393 140 (+1 190) человек;
- танков — 12 050 (+1) ед;
- боевых бронированных машин — 24 805 (+8) ед;
- артиллерийских систем — 44 530 (+51) ед;
- РСЗО — 1 886 (+1) ед;
- средств ПВО — 1 437 (+2) ед;
- самолетов — 436 (+0) ед;
- вертолетов — 353 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов — 1 712 (+9) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 366 164 (+2 015) ед;
- крылатых ракет — 4 787 (+0) ед;
- кораблей/катеров — 33 (+0) ед;
- подводных лодок — 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 110 201 (+384) ед;
- специальной техники — 4 321 (+5) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 580-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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