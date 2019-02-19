Український журналіст Дмитро Гордон став гостем програми вДудь, де розповів про Путіна, Порошенка та дружбу українців та росіян.

Журналіст Дмитро Гордон дав розгорнуте інтерв’ю Юрію Дудю в його програмі вДудь.

Гордон зазначив, що Росія розпочала війну в Україні, а керівництво РФ здійснило злочин проти свого народу та українців. Однак, при цьому Гордон сказав, що українці та росіяни — приречені на дружбу.

— І українці, і росіяни, і білоруси – вони приречені на дружбу. Просто керівництво РФ вчинило злочин перед українським народом, і перед своїм народом теж. Брат з братом такого не зробить. У нас був важкий момент, ми розбиралися в собі. Тут з’явилася Росія, забрала Крим, розв’язала війну на Донбасі, яка триває донині.

Також Гордон розповів, що востаннє відвідував Росію у січні 2014 року заради інтерв’ю і відмовився туди повертатися після анексії Криму.

— Це неможливо! Для мене це країна агресор. Я не могу приїхати туди, хоча й дуже хочу. Я люблю Москву, в мене там багато друзів, я люблю Пітер, я проходив службу біля Санкт-Петербургу. Я хочу туди приїхати, але я зроблю це лише після того, як завершиться війна, Росія віддасть Крим та Донбас і покається перед Україною.

На думку Гордона, росіяни та українці знову зможуть стати братніми народами лише тоді, коли жителі РФ попросять пробачення.

Журналіст поділився думкою, чому ЧС-2018 пройшов у Росії. Гордон заявив, що в РФ слід було забрати чемпіонат світу, оскільки країна-агресор немає права проводити на своїй території такі змагання. Єдина причина чому Росія за таких обставин стала господаркою – це корупція у ФІФА.

— Я абсолютно розумію корупційний характер ФІФА. Скандали розгорілися там неабиякі. І з приводу чемпіонату світу в Росії, і в Катарі, і в ПАР. ФІФА – це найкорупційніша в світі організація. Її купили, і правильно зробили. Я розумію, що Путін зі своїми друзями просто купив ФІФА. І з точки зору президента Росії правильно зробив.

Також Гордон розповів про своє ставлення до пропагандистів Соловйова та Кісельова і у скільки йому обійшлося інтерв’ю з російським режисером Микитою Міхалковим.

Раніше Дмитро Нагієв в інтерв’ю вДудь зізнався, що йому огидно все, що пов’язано з агресією.

Фото/скриншот: вДудь