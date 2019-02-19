Підкуп в Україні починається з суми, яка становить приблизно 60 грн.

Радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко заявив, що наразі в Україні діє законодавство, згідно з яким підкуп українців починається з суми у приблизно 60 грн, передає Укрінформ.

Він додав, що відповідальність за підкуп також є й для тих, хто отримує гроші – до двох років обмеження волі. Тим, хто організовує підкуп, загрожує до семи років позбавлення волі.

– Якщо ваш подарунок, а точніше – предмет виборчої агітації, який ви даєте громадянину, не перевищує цю суму, то це не вважається підкупом громадянина, – сказав радник міністра внутрішніх справ.

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Радник міністра Володимир Філенко також заявив, що предмети виборчої агітації мають бути оплачені з виборчого фонду.

До слова, в МВС заявили, що не допустять провокацій та підкупу під час виборів президента України.