За прошедшие сутки зафиксировано 259 боевых столкновений. Противник нанес 76 авиаударов, сбросив 243 управляемые авиабомбы. Кроме того, он задействовал 9921 дрон-камикадзе и осуществил 2958 обстрелов населённых пунктов и позиций наших войск.

Подробнее о главных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Атака на Украину

С вечера РФ атаковала Украину семью баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 и 239 ударными дронами типа Shahed.

Сейчас смотрят

Силами противовоздушной обороны сбито и подавлено 216 целей: четыре баллистические ракеты Искандер-М/С-400 и 212 вражеских беспилотников.

Ночные взрывы в Киеве и области

Ночью в Киеве и области прозвучала воздушная тревога из-за угрозы ударов баллистическими ракетами и дронами.

В Киевской области, в Вышгородском районе, в результате взрывов повреждено здание ангара, а в Бориспольском районе повреждения получили учебное заведение, частный дом и территория предприятия.

На местах работают экстренные службы.

Ночью на подступах к Киевской области силы ПВО уничтожили не менее 30 вражеских дронов.

Атака на Московский НПЗ

Ночью в Москве раздавались взрывы. Украинские дроны вновь атаковали Московский НПЗ, расположенный в 15 км от Кремля.

Служба безопасности и Силы специальных операций Украины подтвердили попадание дронов в производственные мощности Московского НПЗ. Зафиксировано как минимум четыре очага пожара. Небо над Москвой затянуло черным густым дымом.

Московский НПЗ является крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом Москвы. Предприятие поставляет основные объемы бензина и более 50% дизельного топлива для региона, а также топливо для московских аэропортов.

Московский НПЗ также обеспечивает топливом российскую армию.

Обстрел Полтавской области

Ночью россияне обстреляли два района Полтавской области. Под обстрел попали промышленное и частное предприятия в Полтавском районе. Повреждено технологическое оборудование и административное здание. Один человек с травмами госпитализирован.

Также российские дроны атаковали частный дом и объект энергетической инфраструктуры. Произошло отключение электроэнергии. Бригады АО Полтаваоблэнерго работают над восстановлением электроснабжения.

В Миргородском районе в результате падения вражеского дрона поврежден склад. Пострадавших нет.

Обстрел Славянска

Ночью россияне нанесли удар по Славянску двумя авиабомбами ФАБ-250. Об этом сообщил начальник МВА Вадим Лях. Повреждены и уничтожены не менее 35 частных домов, магазины, СТО, восемь автомобилей, хозяйственные постройки.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Атака на Ростовскую область

Ночью в Ростовской области РФ раздавались взрывы. По данным мониторинговых каналов, дроны атаковали нефтебазу в Гуково.

Также зафиксированы два возгорания на коммерческих объектах и повреждение тепловоза.

Официальной информации об объемах хранения топлива на атакованной нефтебазе нет. Однако спутниковые снимки свидетельствуют, что на территории объекта размещены как минимум восемь резервуаров для нефтепродуктов. Кроме того, к базе подведены железнодорожные пути, которые могут использоваться для транспортировки топлива.

Удар по мосту через Северо-Крымский канал

Силы обороны Украины нанесли удар по железнодорожному мосту через Северо-Крымский канал в районе Роздольного на временно оккупированной территории Крыма. Российские оккупанты используют мост для перевозки грузов, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 576-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.