События утра 18 июня: очередная атака на Московский НПЗ и авиаудар по Славянску
За прошедшие сутки зафиксировано 259 боевых столкновений. Противник нанес 76 авиаударов, сбросив 243 управляемые авиабомбы. Кроме того, он задействовал 9921 дрон-камикадзе и осуществил 2958 обстрелов населённых пунктов и позиций наших войск.
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Атака на Украину
С вечера РФ атаковала Украину семью баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 и 239 ударными дронами типа Shahed.
Силами противовоздушной обороны сбито и подавлено 216 целей: четыре баллистические ракеты Искандер-М/С-400 и 212 вражеских беспилотников.
Ночные взрывы в Киеве и области
Ночью в Киеве и области прозвучала воздушная тревога из-за угрозы ударов баллистическими ракетами и дронами.
В Киевской области, в Вышгородском районе, в результате взрывов повреждено здание ангара, а в Бориспольском районе повреждения получили учебное заведение, частный дом и территория предприятия.
На местах работают экстренные службы.
Ночью на подступах к Киевской области силы ПВО уничтожили не менее 30 вражеских дронов.
Атака на Московский НПЗ
Ночью в Москве раздавались взрывы. Украинские дроны вновь атаковали Московский НПЗ, расположенный в 15 км от Кремля.
Служба безопасности и Силы специальных операций Украины подтвердили попадание дронов в производственные мощности Московского НПЗ. Зафиксировано как минимум четыре очага пожара. Небо над Москвой затянуло черным густым дымом.
Московский НПЗ является крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом Москвы. Предприятие поставляет основные объемы бензина и более 50% дизельного топлива для региона, а также топливо для московских аэропортов.
Московский НПЗ также обеспечивает топливом российскую армию.
Обстрел Полтавской области
Ночью россияне обстреляли два района Полтавской области. Под обстрел попали промышленное и частное предприятия в Полтавском районе. Повреждено технологическое оборудование и административное здание. Один человек с травмами госпитализирован.
Также российские дроны атаковали частный дом и объект энергетической инфраструктуры. Произошло отключение электроэнергии. Бригады АО Полтаваоблэнерго работают над восстановлением электроснабжения.
В Миргородском районе в результате падения вражеского дрона поврежден склад. Пострадавших нет.
Обстрел Славянска
Ночью россияне нанесли удар по Славянску двумя авиабомбами ФАБ-250. Об этом сообщил начальник МВА Вадим Лях. Повреждены и уничтожены не менее 35 частных домов, магазины, СТО, восемь автомобилей, хозяйственные постройки.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Атака на Ростовскую область
Ночью в Ростовской области РФ раздавались взрывы. По данным мониторинговых каналов, дроны атаковали нефтебазу в Гуково.
Также зафиксированы два возгорания на коммерческих объектах и повреждение тепловоза.
Официальной информации об объемах хранения топлива на атакованной нефтебазе нет. Однако спутниковые снимки свидетельствуют, что на территории объекта размещены как минимум восемь резервуаров для нефтепродуктов. Кроме того, к базе подведены железнодорожные пути, которые могут использоваться для транспортировки топлива.
Удар по мосту через Северо-Крымский канал
Силы обороны Украины нанесли удар по железнодорожному мосту через Северо-Крымский канал в районе Роздольного на временно оккупированной территории Крыма. Российские оккупанты используют мост для перевозки грузов, сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 576-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.