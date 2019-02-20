Льготный период растаможки автомобилей с иностранной регистрацией заканчивается 22 февраля.

Льготный период растаможки автомобилей с иностранной регистрацией заканчивается 22 февраля, сообщил на брифинге заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов.

До 22 февраля растаможить евробляху еще возможно со скидкой в 50%. После этого числа льготный период заканчивается – правительство приняло решение не продлевать его.

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По словам Верланова, Кабмин, президент и профильный комитет придерживаются той позиции, которая была зафиксирована в законе.

К слову, в Украине упростили растаможку автомобилей на еврономерах, отменив обязательную экологическую сертификацию.

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