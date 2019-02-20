PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Кабмин отказался продлевать льготный период растаможки евроблях/

Кабмин отказался продлевать льготный период растаможки евроблях

Льготный период растаможки автомобилей с иностранной регистрацией заканчивается 22 февраля.

растаможка евроблях

Льготный период растаможки автомобилей с иностранной регистрацией заканчивается 22 февраля, сообщил на брифинге заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов.

До 22 февраля растаможить евробляху еще возможно со скидкой в 50%. После этого числа льготный период заканчивается – правительство приняло решение не продлевать его.

Читайте: Как мошенники “растамаживают” авто с еврономерами – топ-3 схемы

По словам Верланова, Кабмин, президент и профильный комитет придерживаются той позиции, которая была зафиксирована в законе.

К слову, в Украине упростили растаможку автомобилей на еврономерах, отменив обязательную экологическую сертификацию.

Фото: dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Растаможка евроблях: как не упустить скидку
Кабмин упростил растаможку евроблях – новые правила
Как узнать стоимость растаможки евробляхи: ГФС открыла горячую линию
Субсидию не дадут при задолженности за коммуналку свыше 1 месяца
Назначена дата суда о возобновлении Супрун на должности
Доставка пенсий Укрпочтой – решение Кабмина
Таможня не учитывает цену авто: сколько стоит растаможка евроблях
В Украине евробляхи хотят приравнять к электромобилям
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка