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Кабмін відмовився продовжувати пільговий період розмитнення євроблях

Пільговий період розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією закінчується 22 лютого.

растаможка евроблях

Пільговий період розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією закінчується 22 лютого, повідомив на брифінгу заступник міністра фінансів України Сергій Верланов.

До 22 лютого розмитнити євробляху ще можливо зі знижкою у 50%. Після цього числа пільговий період закінчується – уряд прийняв рішення не продовжувати його.

Читайте: Як шахраї “розмитнюють” авто з єврономерами – топ-3 схеми

За словами Верланова, Кабмін, президент і профільний комітет дотримуються тієї ж позиції, яка була зафіксована в законі.

До слова, в Україні спростили розмитнення автомобілів на єврономерах, скасувавши обов’язкову екологічну сертифікацію.

Фото: dreamstime

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