Взяти участь в голосуванні на виборах президента 2019 не зможуть майже мільйон громадян України – у них просто немає прописки.
Такі дані озвучив керівник Служби державного реєстру виборців Олександр Стельмах на конференції Виборча кампанія в Україні, передає РБК-Україна.
За його словами, українців без зареєстрованого місця проживання неможливо включити ні в одну виборчу дільницю.
– Вони мають штампик “вибув” у паспорті, і включити ми їх нікуди не можемо. Це вже, по суті, ціла армія наших виборців, – розповів Стельмах.
Він вважає, що для вирішення цієї проблеми необхідні законодавчі зміни.
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До слова, Факти ICTV писали про те, що знадобиться українцям за кордоном для того, аби взяти участь у голосуванні.
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