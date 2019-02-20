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На виборах не зможуть проголосувати майже мільйон українців – причина

Взяти участь в голосуванні на виборах президента 2019 не зможуть майже мільйон громадян України – у них просто немає прописки.

Как узнать где голосовать на выборах

Такі дані озвучив керівник Служби державного реєстру виборців Олександр Стельмах на конференції Виборча кампанія в Україні, передає РБК-Україна.

За його словами, українців без зареєстрованого місця проживання неможливо включити ні в одну виборчу дільницю.

– Вони мають штампик “вибув” у паспорті, і включити ми їх нікуди не можемо. Це вже, по суті, ціла армія наших виборців, – розповів Стельмах.

Він вважає, що для вирішення цієї проблеми необхідні законодавчі зміни.

Читайте: Вибори 2019: як дізнатися свою дільницю для голосування

До слова, Факти ICTV писали про те, що знадобиться українцям за кордоном для того, аби взяти участь у голосуванні.

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