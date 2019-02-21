Получателям субсидий, которые не являются пенсионерами, деньги на оплату коммунальных услуг будут приходить в форме перевода.

Директор Укрпочты Игорь Смелянский рассказал Громадському, как предприятие будет доставлять субсидии.

– Пенсионеры будут получать свои субсидии там, где они получают пенсии: 50% будут получать через Укрпочту, а остальные 50% будут получать на свой счет, – уточнил он.

Смелянский также успокоил пенсионеров – почтальоны будут разносить брошюры с уведомлением о субсидии, с конкретными инструкциями, где оплачивать счета и где получать субсидии.

По его словам, у почтальона будет две ведомости: о пенсии и о субсидии.

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Напомним, в марте-мае 2019 года Укрпочта запустит пилотный проект по доставке монетизированных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.