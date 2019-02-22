Накануне президентских выборов, которые состоятся 31 марта, медиагруппа StarLightMedia и Гражданская сеть Опора объединились, чтобы защитить право украинцев на свободу волеизъявления без давления, угроз, подкупа и обмана.

Накануне президентских выборов, которые состоятся 31 марта, медиагруппа StarLightMedia и Гражданская сеть Опора объединились, чтобы защитить право украинцев на свободу волеизъявления без давления, угроз, подкупа и обмана. Кроме того, масштабная информационная кампания ставит цель избежать фальсификаций при подсчете голосов.

Честные и свободные выборы являются признаком цивилизованности общества и способности государства качественно защищать права своих граждан. Они являются предпосылкой для стабильного развития общества, которое мирно решает проблемы и противоречия.

Медиагруппа StarLightMedia и Гражданская сеть Опора решили объединить свои усилия, чтобы каждый украинец имел доступ к информации об избирательных правах, формах их реализации и защиты.

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Независимо от того, будет ли гражданин голосовать за рубежом, либо проживает по месту регистрации, он должен получить полный спектр информации, как воспользоваться своим конституционным правом голосовать.

Для этого организаторы кампании планируют развернуть активную информационную деятельность, дабы обеспечить просветительство граждан; объективную и честную оценку избирательного процесса в интересах общества, а также предупредить нарушение активного и пассивного избирательного права.

Ольга Айвазовская, координатор гражданской сети Опора, отмечает:

– Честная и достоверная оценка выборов в интересах общества является нашей задачей. Впрочем, без информирования граждан, как грамотно воспользоваться своим голосом, где бы вы ни проживали – в пределах страны или за рубежом, или как проявить гражданскую активность, если вы стали свидетелями нарушений, оценка – лишь констатация печальных фактов. Поэтому нашей целью является содействие свободному волеизъявлению и содействие честному подсчету, а не пассивное созерцание текущего положения дел.

StarLightMedia как мощная медиагруппа и лидер телевидения в Украине будет использовать свой информационный потенциал для просвещения украинцев накануне выборов.

– Роль каждого участника избирательного процесса – от гражданина до органа власти и медиа – существенная. Тот, кто обладает знаниями, каналами коммуникации и независимой экспертизой, именно сейчас должен инвестировать свои усилия и время в честные и свободные выборы. Сегодня все зависит именно от нас, – подчеркнул президент медиагруппы StarLightMedia Александр Богуцкий.

Если вы стали свидетелями нарушений законодательства во время выборов, призываем обращаться к Национальной полиции по номеру 102, по региональным контактам независимой наблюдательной организации Опора на сайте oporaua.org. Если же вам нужна профессиональная юридическая помощь, то пользуйтесь горячей линией бесплатной правовой помощи 0 800 213 103.