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StarLightMedia та Опора розпочали кампанію за чесні та вільні вибори

Напередодні президентських виборів, які відбудуться 31 березня, медіагрупа StarLightMedia та Громадянська мережа Опора об’єдналися, щоб захистити право українців на свободу волевиявлення без тиску, погроз, підкупу і обману.

StarLightMedia та Опора розпочали кампанію за чесні та вільні вибори

Напередодні президентських виборів, які відбудуться 31 березня, медіагрупа StarLightMedia та Громадянська мережа Опора об’єдналися, щоб захистити право українців на свободу волевиявлення без тиску, погроз, підкупу і обману. Велика інформаційна кампанія також має на меті уникнути фальсифікацій при підрахунку голосів.

Чесні та вільні вибори є ознакою цивілізованості суспільства та спроможності держави якісно захищати права власних громадян. Вони є передумовою для стабільного розвитку суспільства, яке мирно вирішує проблеми та протиріччя.

Медіагрупа StarLightMedia та Громадянська мережа Опора вирішили об’єднати свої зусилля, аби кожен українець мав доступ до інформації про виборчі права, форми їх реалізації та захисту.

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Незалежно від того, чи громадянин голосуватиме за кордоном, чи проживає за місцем реєстрації, він має отримати повний спектр інформації, як скористатись власним конституційним правом голосувати.

Для цього організатори кампанії планують розгорнути активну інформаційну діяльність, щоб забезпечити просвіту громадян; об’єктивну і чесну оцінку виборчого процесу в інтересах суспільства, а також попередити порушення активного та пасивного виборчого права.

Ольга Айвазовська, координатор громадянської мережі Опора, зазначає:

– Чесна та достовірна оцінка виборів в інтересах суспільства є нашим завданням. Втім, без інформування громадян, як грамотно скористатись своїм голосом, де би ви не проживали – в межах країни чи за кордоном, або як проявити громадянську активність, якщо ви стали свідками порушень, оцінка – лише констатація печальних фактів. Тож нашою метою є сприяння вільному волевиявленню та сприяння чесному підрахунку, а не пасивне споглядання за поточним станом справ.

StarLightMedia як потужна медіагрупа і лідер телебачення в Україні буде використовувати свій інформаційний потенціал для просвіти українців напередодні виборів.

– Роль кожного учасника виборчого процесу – від громадянина до органу влади та медіа – суттєва. Той, хто володіє знаннями, каналами комунікації та незалежною експертизою, саме зараз зобов’язаний інвестувати свої зусилля та час у чесні та вільні вибори. Сьогодні все залежить саме від нас, – підкреслив президент медіагрупи StarLightMedia Олександр Богуцький.

Якщо ви стали свідками порушень законодавства під час виборів, закликаємо звертатися до Національної поліції за номером 102, за регіональними контактами незалежної спостережної організації Опора на сайті oporaua.org. Якщо ж вам потрібна фахова юридична допомога, то користуйтесь гарячою лінією безоплатної правової допомоги 0 800 213 103.

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