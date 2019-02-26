США и Евросоюз движутся к введению дополнительных санкций из-за агрессии России против Украины.
Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер на международном форуме Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления, передают Украинские новости.
По его словам, Соединенные Штаты тесно сотрудничают с партнерами в ЕС, пытаясь поддерживать европейские санкции.
– Признавая, что уже прошло 5 лет, США и ЕС будут двигаться дальше к дополнительным санкциям, – заверил Волкер.
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Напомним, совет министров иностранных дел стран ЕС принял азовский пакет санкций против РФ.
Фото: @USApoRusski
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