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Факты / Украина

Волкер анонсировал дополнительные санкции ЕС и США против РФ

США и Евросоюз движутся к введению дополнительных санкций из-за агрессии России против Украины.

Курт Волкер

Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер на международном форуме Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления, передают Украинские новости.

По его словам, Соединенные Штаты тесно сотрудничают с партнерами в ЕС, пытаясь поддерживать европейские санкции.

– Признавая, что уже прошло 5 лет, США и ЕС будут двигаться дальше к дополнительным санкциям, – заверил Волкер.

Читайте: РФ готовится к военному удару по Украине – Порошенко на ГА ООН

Напомним, совет министров иностранных дел стран ЕС принял азовский пакет санкций против РФ.

Фото: @USApoRusski

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