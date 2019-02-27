С 1 января 2026 года Украина должна изменить названия алкогольной продукции с защищенными географическими обозначениями, как того требует Соглашение об ассоциации с ЕС.

Поиск новых названий для винодельческой продукции – коньяк, шампанское, портвейн, мадера, херес и т.д. – продолжается, сообщает Минсоцполитики.

Минэкономразвития, Минагрополитики и профильные представители отрасли в течение ноября-декабря 2018 года провели восемь региональных хакатонов по поиску альтернативных названий.

Также проводилось онлайн-голосование за новое название коньяка, результаты которого также будут учтены.

Окончательное решение относительно названий еще не принято.

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Напомним, Франция требует переименовать шампанское и коньяк, поскольку эти термины происходят от ее территорий – провинции Шампань и города Коньяк. Шампанское может стать игристым вином, а коньяк – бренди.

Фото: Рixabay