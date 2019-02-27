З 1 січня 2026 року Україна має змінити назви алкогольної продукції із захищеними географічними позначеннями, як того вимагає Угода про асоціацію з ЄС.

Пошук нових назв для виноробної продукції – коньяк, шампанське, портвейн, мадера, херес тощо – досі триває, повідомляє Мінсоцполітики.

Мінекономрозвитку, Мінагрополітики і профільні представники галузі протягом листопада-грудня 2018 року провели вісім регіональних хакатонів з пошуку альтернативних назв.

Також проводилося онлайн-голосування за нову назву коньяку, результати якого також будуть враховані.

Остаточне рішення щодо назв ще не прийнято.

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Нагадаємо, Франція вимагає перейменувати шампанське і коньяк, оскільки ці терміни походять від її територій – провінції Шампань і міста Коньяк. Шампанське може стати ігристим вином, а коньяк – бренді.

Фото: Рixabay