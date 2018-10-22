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В Украине “откажутся” от шампанского и коньяка

Украинские виноделы готовы изменить наименование некоторых алкогольных напитков.

Алкоголь

Украинские виноделы готовы сотрудничать в вопросе изменения названий таких алкогольных напитков как коньяк и шампанское, сообщает Экономическая правда.

– Украинские виноделы готовы выполнить все требования, предусмотренные в рамках Соглашения об ассоциации, и перейти на новые наименования для продукции после завершения переходного периода, – заявил генеральный директор корпорации Укрвинпром Владимир Кучеренко.

Франция требует переименовать шампанское и коньяк, поскольку эти термины происходят от ее территорий – провинции Шампань и города Коньяк. Шампанское может стать игристым вином, а коньяк переименуют в бренди.

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К слову, кембриджские ученые считают алкоголь наркотиком и хотят, чтобы его продавали только по рецепту.

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