Мариупольский металлургический комбинат провел церемонию открытия МНЛЗ – машины непрерывного литья заготовок.

Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича (ММКИ) запустил новый комплекс машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) №4. Об этом сообщает пресс-служба компании. Группа Метинвест инвестировала в проект, который не имеет аналогов в Украине, $150 млн.

Президент Украины Петр Порошенко присутствовал на церемонии открытия. Он отметил, что это будет способствовать развитию украинской экономики в целом.

– Пять лет назад казалось невероятным, что многомиллионные инвестиции будут поступать в металлургию Донбасса. Сегодня страна поднимается в рейтинге производителей стали. Моя миссия – не просто участвовать в запуске МНЛЗ на мариупольском меткомбинате. Моя обязанность – поблагодарить металлургов, мариупольцев за то, что меняется украинская металлургия, меняется Мариуполь, меняется страна, – отметил он.

Комплекс МНЛЗ №4 позволит увеличить мощности ММК им. Ильича по выплавке стали почти на 40%. Кроме того, современное оборудование МНЛЗ даст возможность ММКИ повысить энергоэффективность, качество продукции и увеличить переработку чугуна в продукцию премиум-сегмента.

Строительство комплекса стартовало в сентябре 2016 года. На объекте использовано оборудование компании Primetals Technologies. При этом газоочистительное оборудование комплекса соответствует экологическим требованиям Евросоюза: благодаря высококлассной системе аспирации техногенное влияние на город минимально.

– Достижение международных экологических стандартов – ключевая задача группы Метинвест сегодня. Мы инвестируем в экологическую модернизацию наших предприятий. Этот масштабный проект обеспечит чистое производство и новые рабочие места, государству – дополнительную валютную выручку в размере около $1 миллиарда, а отрасли, региону и городу – гарантированные перспективы, – отметил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Ввод в эксплуатацию современного австрийского комплекса МНЛЗ №4 позволит ММКИ производить ежегодно порядка 2,5 млн тонн литых слябов размером 170-250 х 900-1550 мм за счет частичного отказа от экспорта чушкового чугуна и перенаправления его объемов на производство высококачественной стали.

Ее экспорт ежегодно будет приносить государству дополнительную валютную выручку в размере около $1 млрд. Кроме того, новый сталелитейный комплекс для производства слябов позволил создать в Мариуполе дополнительно 347 новых рабочих мест в конвертерном и обслуживающих цехах.

Для строительства МНЛЗ была привлечена кредитная линия на сумму €43,2 млн на семь лет. Покрытие кредитной линии осуществлялось за счет Австрийской экспортной гарантии, выданной экспортным кредитным агентством (ЭКА) Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB).

Читайте: Мариупольский морпорт увеличит грузооборот с итальянским Porto Nogaro.

Единым кредитором выступил Raiffeisen Bank International AG. Процентная ставка была установлена на уровне шестимесячной ставки EURIBOR плюс маржа. Финальный срок погашения кредитной линии – сентябрь 2025 года.

Напомним, ранее эксперты отмечали, что в ближайшие 5-10 лет металлургия будет флагманом по валютной выручке.