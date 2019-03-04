Маріупольський металургійний комбінат провів церемонію відкриття МБЛЗ – машини безперервного лиття заготовок.

Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча (ММКІ) запустив новий комплекс машини безперервного лиття заготовок (МБЛЗ) №4. Про це повідомляє прес-служба компанії. Група Метінвест інвестувала в проект, який не має аналогів в Україні, $150 млн.

Президент України Петро Порошенко був присутній на церемонії відкриття. Він зазначив, що це буде сприяти розвитку української економіки в цілому.

– П’ять років тому здавалося неймовірним, що багатомільйонні інвестиції будуть надходити в металургію Донбасу. Сьогодні країна піднімається в рейтингу виробників сталі. Моя місія – не просто брати участь в запуску МБЛЗ на маріупольському меткомбінаті. Мій обов’язок – подякувати металургам, маріупольцям за те, що змінюється українська металургія, змінюється Маріуполь, змінюється країна, – зазначив він.

Комплекс МБЛЗ №4 дозволить збільшити потужності ММК ім. Ілліча з виплавки сталі майже на 40%. Крім того, сучасне обладнання МБЛЗ дасть можливість ММКІ підвищити енергоефективність, якість продукції та збільшити переробку чавуну в продукцію преміум-сегменту.

Будівництво комплексу стартувало у вересні 2016 року. На об’єкті використано обладнання компанії Primetals Technologies.

При цьому газоочисне обладнання комплексу відповідає екологічним вимогам Євросоюзу: завдяки висококласній системі аспірації техногенний вплив на місто мінімальний.

– Досягнення міжнародних екологічних стандартів – ключове завдання групи Метінвест сьогодні. Ми інвестуємо в екологічну модернізацію наших підприємств. Цей масштабний проект забезпечить чисте виробництво і нові робочі місця, державі – додаткову валютну виручку в розмірі близько $1 мільярда, а галузі, регіону і місту – гарантовані перспективи, – зазначив генеральний директор групи Метінвест Юрій Риженков.

Введення в експлуатацію сучасного австрійського комплексу МБЛЗ №4 дозволить ММКІ виробляти щорічно близько 2,5 млн тонн литих слябів розміром 170-250 х 900-1550 мм за рахунок часткової відмови від експорту чушкового чавуну і перенаправлення його обсягів на виробництво високоякісної сталі.

Її експорт щорічно буде приносити державі додаткову валютну виручку в розмірі близько $1 млрд. Крім того, новий сталеливарний комплекс для виробництва слябів дозволив створити в Маріуполі додатково 347 нових робочих місць в конвертерному і обслуговуючих цехах.

Для будівництва МБЛЗ була залучена кредитна лінія на суму €43,2 млн на сім років. Покриття кредитної лінії здійснювалося за рахунок Австрійської експортної гарантії, виданої експортною кредитною агенцією (ЕКА) Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB).

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Єдиним кредитором виступив Raiffeisen Bank International AG. Процентна ставка була встановлена ​​на рівні шестимісячної ставки EURIBOR плюс маржа. Фінальний термін погашення кредитної лінії – вересень 2025 року.

Нагадаємо, раніше експерти зазначали, що в найближчі 5-10 років металургія буде флагманом валютної виручки.