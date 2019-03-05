Что можно узнать на сайте Государственного реестра избирателей, какую информацию о выборах 2019 можно там найти – в материале Фактов ICTV.

Выборы 2019 в Украине уже очень скоро – 31 марта 2019 года. В связи с этим у избирателей возникает немало вопросов, ответы на которые можно найти на сайте Государственного реестра избирателей.

Там можно узнать, как голосовать избирателю за рубежом, как отдать свой голос не по зарегистрированному месту жительства и многое другое.

Факты ICTV сосредоточились на главных пунктах.

Как найти себя в списках избирателей

На сайте можно проверить свое включении в Государственный реестр избирателей. Сделать это можно следующим образом:

1. С помощью онлайн-сервиса Кабинет избирателя.

2. Посетить орган ведения Государственного реестра избирателей по месту своей регистрации.

Перечень документов и пошаговая инструкция, как это сделать есть в разделе Включение в Реестр.

На данный момент ГРИ является хоть и не на 100% совершенным, но наиболее точной базой данных в Украине.

По состоянию на 14 февраля 2019 года количество избирателей составляет 29 млн 897 тыс. 548.

Но эта цифра будет меняться, в том числе, с учетом того, что процесс изменения адреса для голосования продлится до 25 марта.

Как проголосовать переселенцам и за границей

В разделе вы сможете найти ответы на самые распространенные вопросы: “Кто имеет возможность проголосовать на выборах президента?”, “Как голосовать внутренне перемещенным лицам?”, “Как узнать о местонахождении заграничных избирательных участков?” и так далее.

Для того, чтобы переселенцы могли проголосовать, им необходимо поменять место голосования без изменения избирательного адреса. Более подробную информацию вы найдете здесь.

Также на сайте есть новости органов реестра, можно ознакомиться с законодательными актами и прочим.

Избиратели и участки

На сайте вы можете узнать свой избирательный участок. Для этого вам нужно выбрать регион и ввести в поле для поиска название населенного пункта или улицы. После ввода этих данных вам откроется перечень участков по этому региону.

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К слову, Факты ICTV публикуют полный список кандидатов на пост главы государства.