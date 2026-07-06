Во вторник, 7 июля, Укрэнерго не планирует ограничивать поставки электроэнергии для бытовых потребителей и предприятий.

Об этом сообщает Укрэнерго.

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— Завтра применение мер по ограничению потребления не планируется, — говорится в сообщении компании.

Энергетики призывают украинцев экономно потреблять электроэнергию.

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Использование мощных электроприборов целесообразно перенести на дневное время — с 10:00 до 16:00.

Напомним, в результате массированной атаки РФ в ночь на 6 июля были повреждены бригадные автомобили ДТЭК и производственные площадки энергетиков в Киеве.

Никто из сотрудников не пострадал.

В Укрэнерго заявили о гибели двух сотрудниц в результате атаки РФ на Киев этой ночью.

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