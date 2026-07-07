Сегодня, 7 июля, в Украине отмечают профессиональный праздник работники природно-заповедного дела.

В мире на эту дату приходится Международный день мира и любви, Всемирный день прощения и Всемирный день шоколада.

Православные верующие почитают чудотворную икону Матери Божьей Неустанной помощи, а также память преподобных Фомы и Акакия.

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Факты ICTV собрали все важные события 7 июля – узнайте, что можно и нельзя делать в этот день, какие приметы бытуют в народе и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 7 июля 2026 года

Образ Божией Матери Неустанной Помощи, который почитают в этот день, это чудотворная икона Богородицы, известная во многих странах мира. Ее оригинал, вероятно, создан на острове Крит в XIV веке, ныне хранится в храме Сант-Альфонсо в Риме.

Преподобный Фома, которого также вспоминают 7 июля, когда-то был богатым воином, но из любви к Христу оставил все и принял монашеский постриг. Уйдя в пустыню, жил на горе Мелея, где, по преданию, общался только с Богом, получал видения и побеждал злые силы молитвой. Он стал известным чудотворцем еще при жизни, а его мощи и ныне приносят исцеление тем, кто молится с верой.

Преподобный Акакий, которого тоже чтят сегодня, был учеником строгого старца на Синае и прославился необыкновенным терпением и покорностью. После девяти лет покаянного служения он умер, но даже после смерти, по словам Иоанна Лествичника, отвечал из своего гроба: “Отче, я не умер, смиренные не умирают”. Его история стала примером глубокого смирения для поколений монахов.

Какой сегодня, 7 июля 2026 года, день в Украине

7 июля в Украине отмечают День работника природно-заповедного дела. Этот профессиональный праздник был установлен указом президента в 2009 году. Он чествует всех, кто ежедневно стоит на защите украинской природы, сохраняет уникальные природные комплексы, спасает биологические виды от исчезновения и предотвращает разрушение экосистем.

Кто празднует день ангела 7 июля 2026 года

В этот день именины отмечают Герман, Лукьян, Остап, Павел, Сергей, Евдокия и Ефросиния. Не забудьте поздравить родных и друзей, которые носят эти имена.

Что нельзя делать 7 июля 2026 года

  • Стричь волосы, чтобы не навлечь несчастье, травмы или проблемы со здоровьем.
  • Проявлять зависть, жалость или слабость.
  • Подписывать важные документы, принимать судьбоносные решения или действовать импульсивно.
  • Давать или брать деньги в долг.
  • Брать с земли найденные вещи – примета предупреждает об опасности “привлечь” чужую беду.
  • Купаться в реках беременным и маленьким детям.

Что можно делать сегодня

7 июля – прекрасный день для внутренней работы над собой. Рекомендуется проводить время в тишине, на природе или в спокойном кругу близких людей.

Особенно полезно утром умыться росой – в народе считается, что она дарит красоту и оберегает от болезней. Купание в реке также имеет целебный эффект.

Народные приметы на 7 июля 2026 года

  • Ясная погода с самого утра – лето будет теплым и урожайным.
  • Обильная роса утром – к погожим дням и хорошему урожаю.
  • Дождь 7 июля – к мокрому лету и плохому урожаю.
  • Если вечером пауки активно плетут паутину, завтра будет жара.
  • Туман над водой утром – к теплой и сухой погоде.
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