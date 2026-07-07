Какой праздник 7 июля 2026 года: отложите поход в парикмахерскую и побудьте с близкими
Сегодня, 7 июля, в Украине отмечают профессиональный праздник работники природно-заповедного дела.
В мире на эту дату приходится Международный день мира и любви, Всемирный день прощения и Всемирный день шоколада.
Православные верующие почитают чудотворную икону Матери Божьей Неустанной помощи, а также память преподобных Фомы и Акакия.
Факты ICTV собрали все важные события 7 июля – узнайте, что можно и нельзя делать в этот день, какие приметы бытуют в народе и кто празднует именины.
- Какой сегодня церковный праздник – 7 июля 2026 года
- Какой сегодня, 7 июля 2026 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 7 июля 2026 года
- Что нельзя делать 7 июля 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 7 июля 2026 года
Какой сегодня церковный праздник – 7 июля 2026 года
Образ Божией Матери Неустанной Помощи, который почитают в этот день, это чудотворная икона Богородицы, известная во многих странах мира. Ее оригинал, вероятно, создан на острове Крит в XIV веке, ныне хранится в храме Сант-Альфонсо в Риме.
Преподобный Фома, которого также вспоминают 7 июля, когда-то был богатым воином, но из любви к Христу оставил все и принял монашеский постриг. Уйдя в пустыню, жил на горе Мелея, где, по преданию, общался только с Богом, получал видения и побеждал злые силы молитвой. Он стал известным чудотворцем еще при жизни, а его мощи и ныне приносят исцеление тем, кто молится с верой.
Преподобный Акакий, которого тоже чтят сегодня, был учеником строгого старца на Синае и прославился необыкновенным терпением и покорностью. После девяти лет покаянного служения он умер, но даже после смерти, по словам Иоанна Лествичника, отвечал из своего гроба: “Отче, я не умер, смиренные не умирают”. Его история стала примером глубокого смирения для поколений монахов.
Какой сегодня, 7 июля 2026 года, день в Украине
7 июля в Украине отмечают День работника природно-заповедного дела. Этот профессиональный праздник был установлен указом президента в 2009 году. Он чествует всех, кто ежедневно стоит на защите украинской природы, сохраняет уникальные природные комплексы, спасает биологические виды от исчезновения и предотвращает разрушение экосистем.
Кто празднует день ангела 7 июля 2026 года
В этот день именины отмечают Герман, Лукьян, Остап, Павел, Сергей, Евдокия и Ефросиния. Не забудьте поздравить родных и друзей, которые носят эти имена.
Что нельзя делать 7 июля 2026 года
- Стричь волосы, чтобы не навлечь несчастье, травмы или проблемы со здоровьем.
- Проявлять зависть, жалость или слабость.
- Подписывать важные документы, принимать судьбоносные решения или действовать импульсивно.
- Давать или брать деньги в долг.
- Брать с земли найденные вещи – примета предупреждает об опасности “привлечь” чужую беду.
- Купаться в реках беременным и маленьким детям.
Что можно делать сегодня
7 июля – прекрасный день для внутренней работы над собой. Рекомендуется проводить время в тишине, на природе или в спокойном кругу близких людей.
Особенно полезно утром умыться росой – в народе считается, что она дарит красоту и оберегает от болезней. Купание в реке также имеет целебный эффект.
Народные приметы на 7 июля 2026 года
- Ясная погода с самого утра – лето будет теплым и урожайным.
- Обильная роса утром – к погожим дням и хорошему урожаю.
- Дождь 7 июля – к мокрому лету и плохому урожаю.
- Если вечером пауки активно плетут паутину, завтра будет жара.
- Туман над водой утром – к теплой и сухой погоде.