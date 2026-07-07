Сегодня, 7 июля, в Украине отмечают профессиональный праздник работники природно-заповедного дела.

В мире на эту дату приходится Международный день мира и любви, Всемирный день прощения и Всемирный день шоколада.

Православные верующие почитают чудотворную икону Матери Божьей Неустанной помощи, а также память преподобных Фомы и Акакия.

Сейчас смотрят

Факты ICTV собрали все важные события 7 июля – узнайте, что можно и нельзя делать в этот день, какие приметы бытуют в народе и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 7 июля 2026 года

Образ Божией Матери Неустанной Помощи, который почитают в этот день, это чудотворная икона Богородицы, известная во многих странах мира. Ее оригинал, вероятно, создан на острове Крит в XIV веке, ныне хранится в храме Сант-Альфонсо в Риме.

Преподобный Фома, которого также вспоминают 7 июля, когда-то был богатым воином, но из любви к Христу оставил все и принял монашеский постриг. Уйдя в пустыню, жил на горе Мелея, где, по преданию, общался только с Богом, получал видения и побеждал злые силы молитвой. Он стал известным чудотворцем еще при жизни, а его мощи и ныне приносят исцеление тем, кто молится с верой.

Преподобный Акакий, которого тоже чтят сегодня, был учеником строгого старца на Синае и прославился необыкновенным терпением и покорностью. После девяти лет покаянного служения он умер, но даже после смерти, по словам Иоанна Лествичника, отвечал из своего гроба: “Отче, я не умер, смиренные не умирают”. Его история стала примером глубокого смирения для поколений монахов.

Какой сегодня, 7 июля 2026 года, день в Украине

7 июля в Украине отмечают День работника природно-заповедного дела. Этот профессиональный праздник был установлен указом президента в 2009 году. Он чествует всех, кто ежедневно стоит на защите украинской природы, сохраняет уникальные природные комплексы, спасает биологические виды от исчезновения и предотвращает разрушение экосистем.

Кто празднует день ангела 7 июля 2026 года

В этот день именины отмечают Герман, Лукьян, Остап, Павел, Сергей, Евдокия и Ефросиния. Не забудьте поздравить родных и друзей, которые носят эти имена.

Что нельзя делать 7 июля 2026 года

Стричь волосы, чтобы не навлечь несчастье, травмы или проблемы со здоровьем.

Проявлять зависть, жалость или слабость.

Подписывать важные документы, принимать судьбоносные решения или действовать импульсивно.

Давать или брать деньги в долг.

Брать с земли найденные вещи – примета предупреждает об опасности “привлечь” чужую беду.

Купаться в реках беременным и маленьким детям.

Что можно делать сегодня

7 июля – прекрасный день для внутренней работы над собой. Рекомендуется проводить время в тишине, на природе или в спокойном кругу близких людей.

Особенно полезно утром умыться росой – в народе считается, что она дарит красоту и оберегает от болезней. Купание в реке также имеет целебный эффект.

Народные приметы на 7 июля 2026 года

Ясная погода с самого утра – лето будет теплым и урожайным.

Обильная роса утром – к погожим дням и хорошему урожаю.

Дождь 7 июля – к мокрому лету и плохому урожаю.

Если вечером пауки активно плетут паутину, завтра будет жара.

Туман над водой утром – к теплой и сухой погоде.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.