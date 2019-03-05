Що можна дізнатися на сайті Державного реєстру виборців, яку інформацію про вибори 2019 можна там знайти – у матеріалі Фактів ICTV.

Вибори 2019 в Україні вже дуже скоро, а саме 31 березня 2019 року. У зв’язку з цим у виборців виникає чимало запитань, відповідь на які можна знайти на сайті Державного реєстру виборців.

Там є інформація, як голосувати виборцю за кордоном, як віддати свій голос не за зареєстрованим місцем проживання та багато іншого.

Факти ICTV зосередилися на головних пунктах.

Як знайти себе у списках виборців

Перевірити своє включення до Державного реєстру виборців можна наступним чином:

1. За допомогою онлайн-сервісу Кабінет виборця.

2. Завітати до органу ведення Державного реєстру виборців за місцем своєї реєстрації.

Перелік документів та покрокова інструкція, як це зробити є у розділі Включення до Реєстру.

На даний момент Реєстр є хоч і не на 100% досконалим, але найбільш точною базою даних в Україні.

Станом на 14 лютого 2019 року кількість виборців становить 29 млн 897 тис. 548. Але ця цифра змінюватиметься, у тому числі, з урахуванням того, що процес зміни адреси для голосування триватиме до 25 березня.

Як проголосувати переселенцям і за кордоном

У розділі ви зможете знайти відповіді на розповсюджені запитання: “Хто має можливість проголосувати на виборах президента?”, “Як голосувати внутрішньо переміщенним особам?”, “Як дізнатися про місцезнаходження закордонних виборчих дільниць?” тощо.

Для того, щоб переселенці могли проголосувати, їм необхідно змінити місце голосування без зміни виборчої адреси. Більш детальну інформацію ви знайдете тут.

Також на сайті є новини органів реєстру, можна ознайомитися з законодавчими актами

Виборці та дільниці

На сайті ви можете дізнатися свою виборчу дільницю. Для цього вам потрібно обрати регіон та ввести у поле для пошуку назву населеного пункту або вулиці. Після введеня цих данних вам відкриється перелік дільниць по цьому регіону.

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До речі, Факти ICTV публікують повний список кандидатів на пост глави держави.