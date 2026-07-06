Чем дальше Путин будет от Москвы, тем ближе конец войны – Зеленский
- Владимир Зеленский заявил, что атаки на Москву могут приблизить завершение войны.
- Массированные атаки дронов могут заставить Владимира Путина покинуть столицу РФ.
Завершение войны России против Украины можно приблизить, если удары по Москве заставят президента РФ Владимира Путина покинуть российскую столицу.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Financial Times.
Зеленский об отъезде Путина из Москвы
— Когда в Москву полетят уже не сто беспилотников, а тысяча… он (Путин, — Ред.) поймет, — подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что когда глава Кремля собственными глазами увидит такие атаки на Москву, его советники, вероятно, начнут убеждать его переехать “куда-то за Урал”.
— Чем дальше Путин будет от Москвы, тем ближе будет конец войны, — добавил президент.
Напомним, в июне Украина дважды нанесла удары по Московскому нефтеперерабатывающему заводу, расположенному в районе Капотня.
Первая атака была осуществлена 16 июня. Тогда повреждения получила и загорелась установка первичной переработки нефти АВТ-6, которая обеспечивает около 53% производственной мощности предприятия.
После этого удара завод полностью прекратил переработку нефти.
Вторая атака произошла в ночь на 18 июня. В результате удара была повреждена установка Евро+, которая обеспечивает ещё около 47% мощности НПЗ, а также резервуары, трубопроводы и другое оборудование.