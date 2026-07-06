Завершение войны России против Украины можно приблизить, если удары по Москве заставят президента РФ Владимира Путина покинуть российскую столицу.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Financial Times.

Зеленский об отъезде Путина из Москвы

— Когда в Москву полетят уже не сто беспилотников, а тысяча… он (Путин, — Ред.) поймет, — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что когда глава Кремля собственными глазами увидит такие атаки на Москву, его советники, вероятно, начнут убеждать его переехать “куда-то за Урал”.

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— Чем дальше Путин будет от Москвы, тем ближе будет конец войны, — добавил президент.

Напомним, в июне Украина дважды нанесла удары по Московскому нефтеперерабатывающему заводу, расположенному в районе Капотня.

Первая атака была осуществлена 16 июня. Тогда повреждения получила и загорелась установка первичной переработки нефти АВТ-6, которая обеспечивает около 53% производственной мощности предприятия.

После этого удара завод полностью прекратил переработку нефти.

Вторая атака произошла в ночь на 18 июня. В результате удара была повреждена установка Евро+, которая обеспечивает ещё около 47% мощности НПЗ, а также резервуары, трубопроводы и другое оборудование.

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