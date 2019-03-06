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Сотрясение мозга и разбитая камера: под Киевом напали на журналистов

На съемочную группу журналистов напали в помещении поселкового совета Чабанов.

Сотрясение мозга и разбитая камера: под Киевом напали на журналистов

В результате нападения оператор получил сотрясение мозга. Об этом сообщает полиция Киевской области.

– В результате этого работник СМИ получил телесные повреждения, а также злоумышленники разбили камеру. Открыто уголовное производство по ст. 171 за препятствование профессиональной деятельности журналиста, – сказали в полиции.

Журналистам удалось распознать людей, которые совершили нападение. Среди других были два заместителя председателя поселкового совета Володимр Чуприн и Юрий Бондарь, а также председатель ОО Развитие Киевщины Валерий Присяжный.

Потерпевшими оказалась съемочная группа программы Схемы.

По словам главного редактора программы, журналисты выполняли редакционное задание, чтобы получить информацию для эфира, который касается выделения в частные руки государственных земель.

В кабинет ворвались молодые люди, которые сразу же набросились на оператора, разбили камеру и ударили по голове оператора.

Напомним, 5 марта в Днепровском районе столицы в автомобиле Mercedes застрелили потерпевшего по делу “бриллиантовых прокуроров” Сергея Киселева.

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