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Струс мозку і розбита камера: під Києвом напали на журналістів

На знімальну групу журналістів напали у приміщенні селищної ради Чабанів.

Струс мозку і розбита камера: під Києвом напали на журналістів

Внаслідок нападу оператор отримав струс мозку. Про це повідомляє поліція Київської області.

– В результаті цього працівник ЗМІ отримав тілесні ушкодження, а також зловмисники розбили камеру. Відкрито кримінальне провадження за ст. 171 за перешкоджання професійній діяльності журналіста, — зазначили в поліції.

Журналістам вдалося розпізнати осіб, які здійснили напад. Серед інших були два заступника голови селищної ради Володимир Чуприн та Юрій Бондар, а також голова ГО Розвиток Київщини Валерій Присяжний.

Потерпілими виявилися знімальна група програми Схеми.

За словами головного редактора програми, журналісти виконували редакційне завдання, щоб отримати інформацію для ефіру, який стосується виділення в приватні руки державних земель. 

У кабінет ввірвалися молоді люди, які одразу ж накинулися на оператора, розбили камеру та вдарили по голові оператора.

Нагадаємо, 5 березня у Дніпровському районі столиці в автомобілі Mercedes застрелили потерпілого у справі “діамантових прокурорів” Сергія Кисельова.

Фото: Радіо Свобода

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