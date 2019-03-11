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Facebook подал в суд на двух украинцев из-за популярных тестов в соцсети

Facebook подал в суд на украинцев Андрея Горбачева и Глеба Случевского из-за незаконного сбора персональных данных пользователей с помощью популярных в соцсети тестов.

Facebook подал в суд на двух украинцев из-за популярных тестов в соцсети

Facebook подал в суд на украинцев Андрея Горбачева и Глеба Случевского из-за незаконного сбора персональных данных пользователей с помощью популярных в соцсети тестов.

В пресс-службе соцсети сообщили, что в период с 2016 по октябрь 2018 года приложение было установлено около 63 тыс. раз.

Украинцы работали в компании Web Sun Group. Они разработали тесты с названиями Что говорит о тебе цвет глаз?, Люди любят вас за ваш ум или красоту? и подобные.

После прохождения теста пользователям предлагали установить приложение, которое собирало их персональные данные, в частности, фото и списки друзей.

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Пользователи получали неправдивую информацию о том, что приложение получит ограниченный доступ к данным.

Facebook обвиняет украинцев в нарушении американских законов по поводу компьютерного взлома и в нарушении условий пользования соцсетью.

Компания оценила ущерб от деятельности Горбачева и Случевского более чем в $75 тыс.

К слову, недавно в США обвинили руководство соцсети Facebook в незаконном сборе данных о детях через приложение Messenger Kids.

Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

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