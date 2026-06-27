Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик рассматривает возможность провести заключительные поединки своей карьеры в Соединенных Штатах.

Об этом сообщил спортивный директор украинского боксера Сергей Лапин, передает ESPN.

Усик может провести заключительные поединки в США

— Как спортивный директор Усика, могу сказать, что это решение было принято с учетом будущего супертяжелого веса. Александр освободил титулы, чтобы дать Энтони Джошуа возможность побороться за них и вновь объединить чемпионские пояса, – объяснил Лапин.

Он добавил, что приоритетом Александра Усика остается завершение профессиональной карьеры в США.

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Именно в Соединенных Штатах украинец “стремится поставить финальную точку в своем боксерском наследии”.

Менеджер подтвердил, что украинский боксер сохранит пояс The Ring, который является символом линейного чемпиона дивизиона.

Напомним, 26 июня бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик объявил о решении сделать вакантными все свои чемпионские титулы.

Усик стал первым боксером в истории, который трижды завоевывал статус абсолютного чемпиона мира в эпоху четырех основных поясов.

Впервые он достиг этого в крузервейте в 2018 году, а затем дважды — в супертяжелом весе в 2024 и 2025 годах.

После того как были освобождены пояса WBC, WBA и IBF, Рико Верхувен предложил Усику провести реванш.

В мае 2026 года украинец победил нидерландца в конкурентном поединке, который состоялся в Египте.

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