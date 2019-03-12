Кандидат в президенты Украины от партии Воля, народный депутат Юрий Деревянко выступает за право украинцев на защиту с помощью огнестрельного оружия.

По словам Юрия Деревянко, сегодня в стране – более 6 млн единиц нелегального огнестрельного оружия. За прошедшие 2 года уровень преступности вырос на 50%. Простые украинцы не чувствуют себя в безопасности.

Политик отметил, что сейчас в Украине ограничено право граждан иметь огнестрельное оружие и использовать его для самозащиты, хотя это конституционное право каждого человека.

– Мы должны законодательно ввести право на защиту с помощью огнестрельного оружия, – убежден Юрий Деревянко.

– Каждый украинец должен иметь право на защиту огнестрельным оружием своей и своей семьи жизнь, здоровья, имущества в своем доме, квартире (при условии прохождения обучения и получения справки о психическом здоровье), – убежден нардеп.

Деревянко подчеркнул, что в странах, где есть право на вооруженную защиту, уровень уличной преступности уменьшился на 30-40%.

– Убивает не оружие, а человек и необходимо бороться с преступностью, а не с оружием, – отметил политик.

Деревянко напомнил, что еще 2 года назад стал председателем межфракционного объединения в Верховной Раде Право на защиту, целью которого является предоставление всем гражданам, чтобы защитить себя и членов своей семьи, а недавно активисты партии Воля начали движение, с таким же названием Право на защиту.

Юрий Деревянко также сообщил, что стал членом Украинской ассоциации владельцев оружия (УАВЗ).

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Напомним, 1 февраля 2019 Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Деревянко кандидатом на пост президента Украины от партии Воля на очередных выборах 31 марта 2019 года.

Среди ключевых пунктов президентской программы Деревянко: мораторий на проверки бизнеса до проведения либеральной налоговой реформы, растаможка авто 10%, право на защиту с помощью огнестрельного оружия, 50% женщин – во власть, ориентация на цифровую экономику и IT-сектор, перевод всех государственных реестров на систему блокчейн, возвращение работников, бесплатный интернет по всей Украине, сохранения окружающей среды и защита животных.