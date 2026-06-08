В большинстве европейских и западных стран однополые пары имеют равные с традиционными супругами права и юридическое признание своих отношений. В Украине такие отношения отличаются и имеют ряд особенностей.

Разрешены ли однополые браки в Украине, читайте далее.

Однополые браки в Украине: разрешены ли

В Украине впервые суд официально признал проживание двух мужчин как семью. Речь идет о деле Зоряна Кися и Тимура Левчука. Решение Деснянского районного суда Киева, принятое 11 июля, сначала пытались обжаловать в апелляционном суде.

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Однако 10 сентября Киевский апелляционный суд отклонил жалобу и оставил решение Деснянского суда в силе, официально подтвердив факт совместного проживания двух мужчин как одной семьи и наличие между ними брачных отношений.

Правозащитники уже называют это историческим событием, ведь впервые в украинской судебной практике однополая пара официально признана семьей.

В 2022 году подавали петицию о легализации однополых браков в Украине, и она набрала более 28 тыс. голосов из необходимых 25 тыс. В ответ президент Украины Владимир Зеленский отметил, что все люди по своей природе свободны и равны в достоинстве и правах. Конституция Украины (статья 21) закрепляет, что права и свободы каждого человека являются нерушимыми.

Семейным кодексом Украины определено, что семья является основной и первичной ячейкой общества. Семья формируется из лиц, которые совместно проживают, ведут общее хозяйство и имеют взаимные права и обязанности. Согласно Конституции Украины, брак заключается на основе свободного согласия мужчины и женщины (статья 51).

— В условиях военного или чрезвычайного положения Конституция Украины не может быть изменена (статья 157 Конституции Украины), — отметил президент.

Параллельно правительство прорабатывало возможные пути легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках обеспечения и защиты прав и свобод человека. В соответствии со статьей 116 Конституции, Кабинет министров Украины осуществляет меры для гарантирования прав и свобод человека и гражданина.

Принимая во внимание эти положения, Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Украины с просьбой рассмотреть вопрос, поднятый в электронной петиции, и предоставить информацию о результатах его рассмотрения.

Однополые браки в Украине в 2026 году: правовые особенности

На сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины указано, что на данный момент однополые браки в Украине не разрешены и не имеют юридического признания, хотя обсуждается возможность введения законодательства о гражданских партнерствах.

Речь идет о законопроекте Об институте зарегистрированных партнерств (регистр. №9103), который предусматривает введение в Украине правового механизма гражданского партнерства. Идея заключается в том, чтобы предоставить парам, не состоящим в традиционном браке, возможность легально оформлять совместную жизнь и пользоваться определенными правами и обязанностями, схожими с правами гетеросексуальных супругов.

Из-за отсутствия специальных норм их права остаются нерегулируемыми, и они юридически незащищены. Сейчас законопроект находится на рассмотрении в Верховной Раде.

Проблема отсутствия регистрации однополых браков:

  • Однополые партнеры не могут владеть имуществом на тех же условиях, что и гетеросексуальные супруги. Если пара приобретает совместное имущество, им приходится оформлять права собственности как совладельцы или через гражданские договоры.
  • Возможное пользование имуществом регулируется только через куплю-продажу или другие юридические механизмы, без специальных прав на совместное проживание и пользование. Также они не имеют автоматического права наследовать имущество после смерти партнера, и это возможно только по завещанию, что ограничивает их возможности по сравнению с гетеросексуальными парами.
  • Что касается неимущественных прав, украинское законодательство не предоставляет однополым партнерам права принимать медицинские или юридические решения от имени друг друга. В результате в критических ситуациях доступ к информации и принятие решений затрудняется.
  • Партнеры не имеют права совместно решать вопросы, касающиеся детей, опеки или установления отцовства, и нет законодательно закрепленного права на совместное проживание.

В большинстве развитых стран Запада, таких как ЕС, США, Канада, Австралия, однополые пары имеют широкий спектр имущественных и неимущественных прав через институты однополого брака или гражданского партнерства.

Там они могут совместно владеть имуществом, иметь доступ к наследству и распределению активов при разводе, а их права приравниваются к правам гетеросексуальных супругов, обеспечиваясь на уровне государственного законодательства.

Внесут ли изменения об однополых браках в обновленный Гражданский кодекс

Новый проект Гражданского кодекса Украины не будет предусматривать положения, которые могут вызвать острые общественные дискуссии. В частности, в документ не планируют включать нормы по легализации однополых браков или снижение минимального брачного возраста до 14 лет.

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Об этом на брифинге сообщил народный депутат Украины, член парламентского Комитета по вопросам правовой политики Владимир Ватрас, входящий в число разработчиков проекта нового Гражданского кодекса.

По его словам, документ состоит из девяти отдельных книг и должен стать основой обновления гражданского законодательства страны. В то же время, после его принятия предусматривается отмена действующего Семейного кодекса Украины, а семейные правоотношения будут регулироваться уже новым кодифицированным актом.

Депутат также отметил, что рабочая группа не выступает против защиты прав представителей ЛГБТ-сообщества и поддерживает идею урегулирования их прав через механизм социального партнерства. Однако вопросы однополых браков в проект кодекса не включали.

Как пояснил Ватрас, такая позиция связана с нормами Конституции Украины, определяющей брак как союз женщины и мужчины. Следовательно, легализация однополых браков потребовала бы внесения изменений в Основной Закон. По его словам, сделать это невозможно, поскольку во время действия военного положения Конституция не может быть изменена в этой части.

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