В большинстве европейских и западных стран однополые пары имеют равные с традиционными супругами права и юридическое признание своих отношений. В Украине такие отношения отличаются и имеют ряд особенностей.

Разрешены ли однополые браки в Украине, читайте далее.

Однополые браки в Украине: разрешены ли

В Украине впервые суд официально признал проживание двух мужчин как семью. Речь идет о деле Зоряна Кися и Тимура Левчука. Решение Деснянского районного суда Киева, принятое 11 июля, сначала пытались обжаловать в апелляционном суде.

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Однако 10 сентября Киевский апелляционный суд отклонил жалобу и оставил решение Деснянского суда в силе, официально подтвердив факт совместного проживания двух мужчин как одной семьи и наличие между ними брачных отношений.

Правозащитники уже называют это историческим событием, ведь впервые в украинской судебной практике однополая пара официально признана семьей.

В 2022 году подавали петицию о легализации однополых браков в Украине, и она набрала более 28 тыс. голосов из необходимых 25 тыс. В ответ президент Украины Владимир Зеленский отметил, что все люди по своей природе свободны и равны в достоинстве и правах. Конституция Украины (статья 21) закрепляет, что права и свободы каждого человека являются нерушимыми.

Семейным кодексом Украины определено, что семья является основной и первичной ячейкой общества. Семья формируется из лиц, которые совместно проживают, ведут общее хозяйство и имеют взаимные права и обязанности. Согласно Конституции Украины, брак заключается на основе свободного согласия мужчины и женщины (статья 51).

— В условиях военного или чрезвычайного положения Конституция Украины не может быть изменена (статья 157 Конституции Украины), — отметил президент.

Параллельно правительство прорабатывало возможные пути легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках обеспечения и защиты прав и свобод человека. В соответствии со статьей 116 Конституции, Кабинет министров Украины осуществляет меры для гарантирования прав и свобод человека и гражданина.

Принимая во внимание эти положения, Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Украины с просьбой рассмотреть вопрос, поднятый в электронной петиции, и предоставить информацию о результатах его рассмотрения.

Однополые браки в Украине в 2026 году: правовые особенности

На сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины указано, что на данный момент однополые браки в Украине не разрешены и не имеют юридического признания, хотя обсуждается возможность введения законодательства о гражданских партнерствах.

Речь идет о законопроекте Об институте зарегистрированных партнерств (регистр. №9103), который предусматривает введение в Украине правового механизма гражданского партнерства. Идея заключается в том, чтобы предоставить парам, не состоящим в традиционном браке, возможность легально оформлять совместную жизнь и пользоваться определенными правами и обязанностями, схожими с правами гетеросексуальных супругов.

Из-за отсутствия специальных норм их права остаются нерегулируемыми, и они юридически незащищены. Сейчас законопроект находится на рассмотрении в Верховной Раде.

Проблема отсутствия регистрации однополых браков:

Однополые партнеры не могут владеть имуществом на тех же условиях, что и гетеросексуальные супруги. Если пара приобретает совместное имущество, им приходится оформлять права собственности как совладельцы или через гражданские договоры.

Возможное пользование имуществом регулируется только через куплю-продажу или другие юридические механизмы, без специальных прав на совместное проживание и пользование. Также они не имеют автоматического права наследовать имущество после смерти партнера, и это возможно только по завещанию, что ограничивает их возможности по сравнению с гетеросексуальными парами.

Что касается неимущественных прав, украинское законодательство не предоставляет однополым партнерам права принимать медицинские или юридические решения от имени друг друга. В результате в критических ситуациях доступ к информации и принятие решений затрудняется.

Партнеры не имеют права совместно решать вопросы, касающиеся детей, опеки или установления отцовства, и нет законодательно закрепленного права на совместное проживание.

В большинстве развитых стран Запада, таких как ЕС, США, Канада, Австралия, однополые пары имеют широкий спектр имущественных и неимущественных прав через институты однополого брака или гражданского партнерства.

Там они могут совместно владеть имуществом, иметь доступ к наследству и распределению активов при разводе, а их права приравниваются к правам гетеросексуальных супругов, обеспечиваясь на уровне государственного законодательства.

Внесут ли изменения об однополых браках в обновленный Гражданский кодекс

Новый проект Гражданского кодекса Украины не будет предусматривать положения, которые могут вызвать острые общественные дискуссии. В частности, в документ не планируют включать нормы по легализации однополых браков или снижение минимального брачного возраста до 14 лет.

Об этом на брифинге сообщил народный депутат Украины, член парламентского Комитета по вопросам правовой политики Владимир Ватрас, входящий в число разработчиков проекта нового Гражданского кодекса.

По его словам, документ состоит из девяти отдельных книг и должен стать основой обновления гражданского законодательства страны. В то же время, после его принятия предусматривается отмена действующего Семейного кодекса Украины, а семейные правоотношения будут регулироваться уже новым кодифицированным актом.

Депутат также отметил, что рабочая группа не выступает против защиты прав представителей ЛГБТ-сообщества и поддерживает идею урегулирования их прав через механизм социального партнерства. Однако вопросы однополых браков в проект кодекса не включали.

Как пояснил Ватрас, такая позиция связана с нормами Конституции Украины, определяющей брак как союз женщины и мужчины. Следовательно, легализация однополых браков потребовала бы внесения изменений в Основной Закон. По его словам, сделать это невозможно, поскольку во время действия военного положения Конституция не может быть изменена в этой части.

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