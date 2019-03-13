С конца февраля на улицах Киева начали устанавливать домики для бездомных котов.

С конца февраля на улицах Киева начали устанавливать домики для бездомных котов под названием Котохата.

Домики являют собой желтую деревянную будку, в которую могут поместиться до 10 животных. Их изготавливают из сосны, покрывают атмосферостойким деревозащитной маслом и утепляют с помощью сена.

Убирать за котами и кормить их должны будут неравнодушные киевляне.

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К слову, разместить домик можно в любом месте при соблюдении нескольких условий от организаторов проекта. Для этого необходимо заполнить заявку на установку.

Условия

– жить на территории, которая находится под охраной или надзором. Это условие необходимо для сохранения целостности домика,

– будете присматривать за домиком и кормить животных или, если вы знаете тех, кто будет это делать.

Стоит отметить, что организаторы устанавливаем только три домика в месяц.

































На улицах Киева появятся домики для бездомных котов / 8 фотографий

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Фото: Котохата/Facebook