З кінця лютого на вулицях Києва почали встановлювати будиночки для безпритульних котів.
З кінця лютого на вулицях Києва почали встановлювати будиночки для безпритульних котів під назвою Котохата.
Будиночки являють собою жовту дерев’яну будку, в яку можуть поміститися до 10 тварин. Їх виготовляють з сосни, покривають атмосферостійким деревозахисним маслом та утеплюють за допомогою сіна.
Прибирати за котами і годувати їх повинні будуть небайдужі кияни.
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До слова, розмістити будиночок можна в будь-якому місці при дотриманні декількох умов від організаторів проекту. Для цього необхідно заповнити заявку на установку.
Умови
– жити на території, яка знаходиться під охороною або наглядом. Ця умова необхідна для збереження цілісності будиночка;
– будете доглядати за будиночком і годувати тварин або, якщо ви знаєте тих, хто буде це робити.
Варто зазначити, що організатори встановлюємо лише три будиночки на місяць.
Раніше Факти ICTV розповідали, як взяти тварину з притулку.
Фото: Котохата/Facebook