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На вулицях Києва з’являться будиночки для безпритульних котів

З кінця лютого на вулицях Києва почали встановлювати будиночки для безпритульних котів.

котохата

З кінця лютого на вулицях Києва почали встановлювати будиночки для безпритульних котів під назвою Котохата.

Будиночки являють собою жовту дерев’яну будку, в яку можуть поміститися до 10 тварин. Їх виготовляють з сосни, покривають атмосферостійким деревозахисним маслом та утеплюють за допомогою сіна.

Прибирати за котами і годувати їх повинні будуть небайдужі кияни.

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До слова, розмістити будиночок можна в будь-якому місці при дотриманні декількох умов від організаторів проекту. Для цього необхідно заповнити заявку на установку.

Умови

– жити на території, яка знаходиться під охороною або наглядом. Ця умова необхідна для збереження цілісності будиночка;

– будете доглядати за будиночком і годувати тварин або, якщо ви знаєте тих, хто буде це робити.

Варто зазначити, що організатори встановлюємо лише три будиночки на місяць.

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На вулицях Києва з’являться будиночки для безпритульних котів / 8 фотографий

Раніше Факти ICTV розповідали, як взяти тварину з притулку.

Фото: Котохата/Facebook

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