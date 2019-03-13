Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Владислава Косинского с должности руководителя Управления Службы безопасности Украины в Сумской области.

Указ об увольнении обнародовали на сайте президента.

– Уволить Косинского Владислава Владимировича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Сумской области, – отметили в приказе.

Владислава Косинского назначили на эту должность в 2017 году.

Причина увольнения не указана, однако ранее детупат Куприй отмечал, что детективы НАБУ зарегистрировали дело в отношении возможного взяточничества Косинского.

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Также СМИ сообщают, что депутаты Сумского облсовета инициировали обращение к президенту об увольнении Косинского с должности, мотивируя тем, что он вместо выполнения своих прямых должностных обязанностей занимался политическими интригами и “крышеванием” криминальных схем на Сумщине.

Напомним, Петр Порошенко уволил Олега Гладковского с должности заместителя секретаря СНБО и председателя межведомственной комиссии по политике ВТС и экспортного контроля.