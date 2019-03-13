Александр Вилкул встретился с представителями морехозяйственного комплекса Одессы.

Лидер оппозиции подчеркнул, что еще в начале и в середине 90-х годов в нашей стране существовали сотни судов и опытные кадры. Был мощный отечественный судоремонт, судостроение, ВУЗы, научные и инженерно-конструкторские институты. В системе работало больше 400 тысяч высококвалифицированных инженеров и рабочих, входящих в элиту украинской экономики.

– Десятки тысяч украинских моряков ходят под другими флагами, платят налоги в бюджет других государств. А у нас уничтожается судостроение, судоремонт и морская наука. Я сделаю украинский флаг налогово и экономически привлекательным. Я понимаю, как сделать так, чтобы у нас развивалось судостроение, наука, судоремонт. Чтобы украинские моряки под своим флагом, платя здесь налоги, имели достойную работу и высокую зарплату, – сказал Александр Вилкул, на встрече с представителями морехозяйственного комплекса Одессы.

На 1 января 1993 года совокупный дедвейт (сумма массы полезного груза, перевозимого судном, массы топлива, масла, технической и питьевой воды, массы пассажиров с багажом, экипажа и продовольствия,-Ред.) торгового флота Украины насчитывал 6,177 млн тонн (учитывались суда вместимостью в 100 и более регистровых тонн).

Доля украинского флота в мировом торговом флоте составляла 0,9%. И в рейтинге крупнейших морских стран мира по этому показателю наша страна занимала вполне солидное 25-е место.

Однако сейчас Украина стремительно теряет свои позиции на мировом рынке грузоперевозок. За годы независимости Украины выросло целое поколение молодых людей, которые даже не слышали, что наша страна когда-то была одной из заметных морских держав.

С 1993 года суммарный тоннаж судов под украинским флагом сократился в 16 раз. По состоянию на 2017 года дедвейт морского торгового флота под флагом Украины упал до 384 тыс. тонн. Это 419 судов.

Кроме того, украинские судовладельцы из-за неблагоприятной политики этой власти активно меняют на своих судах украинский флаг на флаги других более “удобных” государств. По состоянию на 2017 год 383 украинских судна работали под иностранными флагами. Их суммарный дедвейт составил 3300 тыс. тонн. – в 9 раз больше, чем работающих под украинским флагом.

– Сейчас украинский флаг практически не дает преимуществ морскому флоту, обрекает судовладельцев на несение тяжелого налогового бремени, на удушающие ограничения режима использования валюты, бесконечную борьбу с фискальными и другими контролирующими организациями, беспросветные кредитные перспективы, – подчеркнул Александр Вилкул.

Из-за отсутствия работы, украинские моряки активно выезжают на работу за рубеж. Наша страна, является одним из крупнейших поставщиков морских кадров на мировой флот (6-е место в мире). Более 76 тыс. украинских моряков работает на торговых судах под флагами иностранных государств.

При всем этом, наша страна имеет огромный потенциал роста грузоперевозок морем. В 2017 году суммарный грузооборот морских портов страны составил 136,35 млн тонн. Однако, 90% экспортных грузов из Украины вывозится чужим флотом. По оценкам экспертов, при перевозке своим флотом хотя бы 10% этих грузов мы могли бы получать около $800 млн фрахта.

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– Для Украины как независимой страны очень важно иметь свой современный торговый флот, который укреплял бы ее имидж морской державы, приносил бы деньги в государственный бюджет, давал работу украинским морякам под украинским флагом. Для этого после своей победы на выборах я верну государственную поддержку отрасли, обеспечу дешевые “длинные” кредиты и льготное налогообложение по примеру ведущих судостроительных стран, – сказал Александр Вилкул.

Напомним, Вилкул представил в Европарламенте план по восстановлению мира в Украине.