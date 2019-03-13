Олександр Вілкул зустрівся з представниками морегосподарського комплексу Одеси.

Лідер опозиції підкреслив, що ще на початку і в середині 90-х років в нашій країні існували сотні суден і досвідчені кадри. Був потужний вітчизняний судноремонт, суднобудування, ВНЗ, наукові та інженерно-конструкторські інститути. В системі працювало більше 400 тисяч висококваліфікованих інженерів і робітників, що входять в еліту української економіки.

– Десятки тисяч українських моряків ходять під іншими прапорами, платять податки в бюджет інших держав. А у нас знищується суднобудування, судноремонт і морська наука. Я зроблю український прапор податково і економічно привабливим. Я розумію, як зробити так, щоб у нас розвивалося суднобудування, наука, судноремонт. Щоб українські моряки під своїм прапором, сплачуючи тут податки, мали гідну роботу і високу зарплату, – сказав Олександр Вілкул, на зустрічі з представниками морегосподарського комплексу Одеси.

Станом на 1 січня 1993 року сукупний дедвейт (сума маси корисного вантажу, що перевозиться судном, маси палива, масла, технічної та питної води, маси пасажирів з багажем, екіпажу і продовольства, – Ред.) торгового флоту України налічував 6,177 млн ​​тонн (враховувалися судна місткістю в 100 і більше реєстрових тонн).

Частка українського флоту в світовому торговельному флоті складала 0,9%. І в рейтингу найбільших морських країн світу за цим показником наша країна займала цілком солідне 25-е місце.

Однак зараз Україна стрімко втрачає свої позиції на світовому ринку вантажоперевезень. За роки незалежності України виросло ціле покоління молодих людей, які навіть не чули, що наша країна колись була однією з помітних морських держав.

З 1993 року сумарний тоннаж суден під українським прапором скоротився в 16 разів. Станом на 2017 рік дедвейт морського торгового флоту під прапором України впав до 384 тис. тонн. Це 419 суден.

Крім того, українські судновласники через несприятливу політику цієї влади активно змінюють на своїх суднах український прапор на прапори інших більш “зручних” держав. Станом на 2017 рік 383 українських судна працювали під іноземними прапорами. Їх сумарний дедвейт склав 3300 тис. тонн – в 9 разів більше, ніж працюючих під українським прапором.

– Зараз український прапор практично не дає переваг морському флоту, прирікає судновласників на несення важкого податкового тягаря, на задушливі обмеження режиму використання валюти, нескінченну боротьбу з фіскальними та іншими контролюючими організаціями, безпросвітні кредитні перспективи, – підкреслив Олександр Вілкул.

Через відсутність роботи українські моряки активно виїжджають на роботу за кордон. Наша країна є одним з найбільших постачальників морських кадрів на світовий флот (6-е місце в світі). Більше 76 тис. українських моряків працює на торгових суднах під прапорами іноземних держав.

При цьому, наша країна має величезний потенціал зростання вантажоперевезень морем. У 2017 році сумарний вантажообіг морських портів країни склав 136,35 млн тонн. Однак 90% експортних вантажів з України вивозиться чужим флотом. За словами експертів, під час перевезення своїм флотом хоча б 10% цих вантажів ми могли б отримувати близько $800 млн фрахту.

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– Для України як незалежної країни дуже важливо мати свій сучасний торговий флот, який зміцнював би її імідж морської держави, приносив би гроші в державний бюджет, давав роботу українським морякам під українським прапором. Для цього після своєї перемоги на виборах я поверну державну підтримку галузі, забезпечу дешеві “довгі” кредити і пільгове оподаткування за прикладом провідних суднобудівних країн, – сказав Олександр Вілкул.

Нагадаємо, Олександр Вілкул представив в Європарламенті план відновлення миру в Україні.