Бывшего руководителя внешней разведки Егора Божко назначено заместителем главы МИД Украины Павла Климкина.

Кабмин обнародовал распоряжение, которым постановил назначить Божко Егора Валерьевича заместителем Министра иностранных дел Украины Павла Климкина. К исполнению обязанностей Божко должен приступить с 14 марта.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Егора Божко. Он работал в разведке с сентября 2017 года.

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Напомним, президент Украины подписал указ об увольнении Владислава Косинского с должности руководителя Управления Службы безопасности Украины в Сумской области.