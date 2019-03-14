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Божка назначили заместителем главы МИД Украины

Бывшего руководителя внешней разведки Егора Божко назначено заместителем главы МИД Украины Павла Климкина.

Божка назначили заместителем главы МИД Украины

Кабмин обнародовал распоряжение, которым постановил назначить Божко Егора Валерьевича заместителем Министра иностранных дел Украины Павла Климкина. К исполнению обязанностей Божко должен приступить с 14 марта.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Егора Божко. Он работал в разведке с сентября 2017 года.

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Напомним, президент Украины подписал указ об увольнении Владислава Косинского с должности руководителя Управления Службы безопасности Украины в Сумской области.

Источник: Кабмин

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