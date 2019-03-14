Бывшего руководителя внешней разведки Егора Божко назначено заместителем главы МИД Украины Павла Климкина.
Кабмин обнародовал распоряжение, которым постановил назначить Божко Егора Валерьевича заместителем Министра иностранных дел Украины Павла Климкина. К исполнению обязанностей Божко должен приступить с 14 марта.
Ранее сообщалось, что Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Егора Божко. Он работал в разведке с сентября 2017 года.
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Напомним, президент Украины подписал указ об увольнении Владислава Косинского с должности руководителя Управления Службы безопасности Украины в Сумской области.
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