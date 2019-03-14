Колишнього керівника зовнішньої розвідки Єгора Божка призначено заступником голови МЗС України Павла Клімкіна.

Кабмін оприлюднив розпорядження, яким постановив призначити Божка Єгора Валерійовича заступником Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. До виконання обов’язків Божко повинен приступити з 14 березня.

Раніше повідомлялося, що Петро Порошенко звільнив главу Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка. Він працював у розвідці з вересня 2017 року.

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Нагадаємо, президент України підписав указ про звільнення Владислава Косинського з посади керівника Управління Служби безпеки України на Сумщині.