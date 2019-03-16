США поддерживают территориальную целостность Украины и ее суверенитет, поэтому признание контроля Кремля над Крымом невозможно.

“Реферерендум”, организованный Россией пять лет назад в Крыму, является нелигитимным.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер.

Важно помнить о том, что произошло, и мы еще раз подчеркиваем, как заявил в своей декларации Государственный секретарь Помпео, Соединенные Штаты Америки не признают и никогда не признают Крым частью России.

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В своей речи он также отметил, что визит корабля ВМС США Дональд Кук в Одессу – это высказывание четкой позиции Соединенных Штатов в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее Факты ICTV писали о том, как Россия аннексировала Крым.

Источник: Посольство США в Украине