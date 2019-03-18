Цены на хлеб, мучные изделия и гречку вырастут до конца года.

Рост цен на хлеб и изделия из муки увеличится на 15% до конца года.

Об этом сообщает глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Он объясняет, что это связано с тем, что в Украине сокращаются посевы ржи, поэтому ее нужно импортировать, из-за чего ржаной хлеб уже подорожал на 22%.

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Кроме того, эксперты также прогнозируют рост цен на гречку и сахар на 10%. Это объясняют тем, что был избыток крупы, поэтому ее сеяли меньше. На посевы сахарной свеклы также выделяли меньше площади.

Однако, на названные продукты дефицита не будет.

Ранее Факты ICTV писали о том, какие товары находятся в группе риска подорожания.