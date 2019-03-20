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В Сумах от кори умерла роженица – роддом закрыли на карантин

На Сумщине от кори умерла женщина, которая недавно родила младенца.

В Сумах от кори умерла роженица – роддом закрыли на карантин

В роддоме на Басах от кори умерла женщина, которая недавно родила младенца. При осмотре ребенка медики не обнаружили признаков заболевания, но вероятность, что вирус передался от матери к ребенку, остается крайне велика.

По словам начальника управления здравоохранения Сумской ОГА Сергей Бутенко, точная причина смерти будет обнаружена после вскрытия, хотя наличие инфекции кори у женщины была подтверждена лабораторно еще при жизни.

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Женщине было всего 24 года. Из-за инцидента роддом закрыли на карантин минимум на две с половиной недели.

Напомним, в Украине невозможно объявить эпидемию кори, потому что для этого нужен главный санитарный врач, которого нет из-за ликвидации СЭС.

Источник: Укрправда

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