Из-за бездействия государственных органов в ближайшее время в Украине может произойти экологическая катастрофа.

Об этом заявила на брифинге в Верховной Раде народный депутат Украины Виктория Войцицкая.

31 марта компания Укринтерэнерго прекратит поставки электроэнергии потребителям, получавшим у нее электроэнергию по договору с поставщиком “последней надежды”. По данным компании, таких потребителей более 1,3 тыс., большинство из них имеют проблемы с платежной дисциплиной (уровня расчетов за январь-февраль – менее 40%). Среди компаний, которым будет отключена электроэнергия, объекты критической инфраструктуры, в частности – водоканалы и теплокоммунэнерго. Особенно угрожающей является ситуацию на Донбассе с КП Вода Донбасса.

Народный депутат от фракции Самопомощь считает причиной возможной экологической катастрофы недалекую политику государственных органов.

– Хотим предупредить вас, что уже в ближайшее время может произойти, как по мне, такая экологическая катастрофа, техногенная даже катастрофа для многих украинцев. В тысячах домов будет отключено водоснабжение. И люди в одно прекрасное утро проснутся и не увидят воду, увидят неработающую канализацию, – сообщила Войцицкая.

– Сегодня государство осуществляет такую ​​политику, которая приводит к тому, что компании критической инфраструктуры, водоканалы на грани банкротства оказываются. Кабинет министров, СНБО, НКРЭКУ – все вы должны проснуться и найти выход из этой ситуации, – призвала Войцицкая.

Наиболее проблемным является госпредприятие Вода Донбасса, которое поставляет воду потребителям Донецкой области.

– Жители Донецкой области, которые потребляют воду Воды Донбасса, жители еще многих областей Украины, это около миллиона потребителей, 1 апреля откроют свой кран и, к сожалению, не увидят там воды, – отмечает председатель рабочей группы по вопросам тарифной политики Ольга Бабий. Причина в том, что водоканалом не установлены экономически обоснованный тариф на электроэнергию.

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Напомним, Кабинет Министров в декабре 2018 назначил Укринтерэнерго “поставщиком “последней надежды “на всей территории Украины. Компании, которые остались без поставщика на новом рынке, согласно ст. 64 закона о рынке электроэнергии, автоматически стали клиентами поставщика “последней надежды”.

31 марта заканчиваются договорные условия, по которым поставщик “последней надежды” должен был 90 дней поставлять электроэнергию потребителям, не нашедшем поставщика по нерегулируемому тарифу на свободном рынке. Соответственно потребителей, среди которых КП Вода Донбасса и водоканал Аульский водовод ждет отключение от электроэнергии.