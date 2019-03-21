Через бездіяльність державних органів найближчим часом в Україні може статися екологічна катастрофа.

Про це заявила на брифінгу у Верховній Раді народний депутат України Вікторія Войціцька.

31 березня компанія Укрінтеренерго припинить постачання електроенергії споживачам, які одержували у неї електроенергію за договором із постачальником “останньої надії”. За даними компанії таких споживачів понад 1,3 тис., більшість з них мають проблеми із платіжною дисципліною (за рівень розрахунків за січень-лютий — менше 40%). Серед компаній, якім буде відключено електроенергію, об’єкти критичної інфраструктури, зокрема — водоканали й теплокомуненерго. Особливо загрозливою є ситуацію на Донбасі із КП Вода Донбаса.

Народний депутат від фракції Самопоміч вважає причиною можливої екологічної катастрофи недолугу політику державних органів.

– Хочемо попередити вас, що вже найближчим часом може відбутися, як на мене, така собі екологічна катастрофа, техногенна навіть катастрофа для багатьох українців. У тисячах домівок буде відключено водопостачання. І люди одного прекрасного ранку прокинуться і не побачать воду, побачать непрацюючу каналізацію, – повідомила Войціцька.

– Сьогодні держава здійснює таку політику, яка призводить до того, що компанії критичної інфраструктури, водоканали на межі банкрутства опиняються. Кабінет міністрів, РНБО, НКРЕКП – всі ви маєте прокинутися і знайти вихід із цієї ситуації, – закликала Войціцька.

Найбільш проблемним є держпідприємство Вода Донбасу, яке постачає воду споживачам Донецької області.

– Мешканці Донецької області, які споживають воду у Води Донбасу, мешканці ще багатьох областей України, це близько мільйона споживачів, 1 квітня відкриють свій кран і, на жаль, не побачать там води, – вважає голова робочої групи з питань тарифної політики Ольга Бабій.

Причина в тому, що водоканалам не встановлено економічно обґрунтований тариф на електроенергію.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів у грудні 2018 року призначив Укрінтеренерго постачальником “останньої надії” на всій території України. Компанії, які залишилися без постачальника на новому ринку, згідно зі ст. 64 закону про ринок електроенергії, автоматично стали клієнтами постачальника “останньої надії”.

31 березня закінчуються договірні умови, за якими постачальник “останньої надії” мав 90 днів постачати електроенергію споживачам, що не знайшли постачальника за нерегульованим тарифом на вільному ринку. Відповідно на споживачів, серед яких КП Вода Донбасу та водоканал Аульський водовод чекає відключення від електроенергії.