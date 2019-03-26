С 18 апреля французская авиакомпания Aigle Azur запускает рейсы из Киева в Париж.
Aigle Azur запускает рейсы из Киева в Париж с 18 апреля
Полеты будут осуществляться три раза в неделю (среда, пятница, воскресенье) и обойдутся в €74 в одном направлении.
Самолеты будут летать из Киева в парижский аэропорт Орли.
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На линии авиакомпании используется Airbus A320.
К слову, сейчас в Париж из Киева прямые рейсы осуществляют МАУ и Air France.
Напомним, итальянский лоукостер Ernest Airlines запускает рейс из Киева в Геную.
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