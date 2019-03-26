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Авиакомпания Aigle Azur открывает рейсы из Киева – когда и цены

С 18 апреля французская авиакомпания Aigle Azur запускает рейсы из Киева в Париж.

Авиакомпания Aigle Azur открывает рейсы из Киева – когда и цены

Aigle Azur запускает рейсы из Киева в Париж с 18 апреля

Полеты будут осуществляться три раза в неделю (среда, пятница, воскресенье) и обойдутся в €74 в одном направлении.

Самолеты будут летать из Киева в парижский аэропорт Орли.

Читайте: Аэропорт Ужгород принял первый рейс после трехлетнего перерыва

На линии авиакомпании используется Airbus A320.

К слову, сейчас в Париж из Киева прямые рейсы осуществляют МАУ и Air France.

Напомним, итальянский лоукостер Ernest Airlines запускает рейс из Киева в Геную.

Источник: ЛІГА.net

Фото: Dreamstime

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