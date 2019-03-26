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Факти / Україна

Авіакомпанія Aigle Azur відкриває рейси з Києва – коли і ціни

З 18 квітня французька авіакомпанія Aigle Azur запускає рейси з Києва в Париж.

Авіакомпанія Aigle Azur відкриває рейси з Києва – коли і ціни

Aigle Azur запускає рейси з Києва до Парижа з 18 квітня

Польоти здійснюватимуться три рази на тиждень (середа, п’ятниця, неділя) і обійдуться у €74 в одному напрямку.

Літаки літатимуть з Києва до паризького аеропорту Орлі.

Читайте: Аеропорт Ужгород прийняв перший рейс після трирічної перерви

На лінії авіакомпанії використовується Airbus A320.

До слова, зараз в Париж з Києва прямі рейси здійснюють МАУ і Air France.

Нагадаємо, італійський лоукостер Ernest Airlines запускає рейс з Києва в Геную.

Джерело: ЛІГА.net

Фото: Dreamstime

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