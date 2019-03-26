З 18 квітня французька авіакомпанія Aigle Azur запускає рейси з Києва в Париж.
Aigle Azur запускає рейси з Києва до Парижа з 18 квітня
Польоти здійснюватимуться три рази на тиждень (середа, п’ятниця, неділя) і обійдуться у €74 в одному напрямку.
Літаки літатимуть з Києва до паризького аеропорту Орлі.
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На лінії авіакомпанії використовується Airbus A320.
До слова, зараз в Париж з Києва прямі рейси здійснюють МАУ і Air France.
Нагадаємо, італійський лоукостер Ernest Airlines запускає рейс з Києва в Геную.
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