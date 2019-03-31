Мэр Киева Виталий Кличко проголосовал на выборах президента Украины на своем избирательном участке – в лицее имени Ивана Богуна.
Около 8.00 мэр Киева Виталий Кличко приехал на велосипеде на свой избирательный участок, чтобы проголосовать на выборах президента Украины.
Кличко приехал на участок, который находится в лицее имени Ивана Богуна и стал одним из первых избирателей.
Читайте: Правила и табу: как голосовать на выборах 2019
Мэр приехал голосовать после утренней езды на велосипеде, поэтому был одет в спортивную экипировку и шлем.
Журналистам Кличко не рассказал за кого отдал свой голос.
В 8.00 и на велосипеде: Кличко проголосовал на выборах / 9 фотографий
Напомним, сегодня проходят выборы президента 2019 в Украине. На них зарегистрировались 39 кандидатов. Участки для голосования будут работать с 8.00 до 20.00.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+