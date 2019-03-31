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Факты / Украина

В 8.00 и на велосипеде: Кличко проголосовал на выборах

Мэр Киева Виталий Кличко проголосовал на выборах президента Украины на своем избирательном участке – в лицее имени Ивана Богуна.

В 8.00 и на велосипеде: Кличко проголосовал на выборах

Около 8.00 мэр Киева Виталий Кличко приехал на велосипеде на свой избирательный участок, чтобы проголосовать на выборах президента Украины.

Кличко приехал на участок, который находится в лицее имени Ивана Богуна и стал одним из первых избирателей.

Читайте: Правила и табу: как голосовать на выборах 2019

Мэр приехал голосовать после утренней езды на велосипеде, поэтому был одет в спортивную экипировку и шлем.

Журналистам Кличко не рассказал за кого отдал свой голос.

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В 8.00 и на велосипеде: Кличко проголосовал на выборах / 9 фотографий

Напомним, сегодня проходят выборы президента 2019 в Украине. На них зарегистрировались 39 кандидатов. Участки для голосования будут работать с 8.00 до 20.00.

Источник: Информатор

Фото: Информатор

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