Мэр Киева Виталий Кличко проголосовал на выборах президента Украины на своем избирательном участке – в лицее имени Ивана Богуна.

Около 8.00 мэр Киева Виталий Кличко приехал на велосипеде на свой избирательный участок, чтобы проголосовать на выборах президента Украины.

Кличко приехал на участок, который находится в лицее имени Ивана Богуна и стал одним из первых избирателей.

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Мэр приехал голосовать после утренней езды на велосипеде, поэтому был одет в спортивную экипировку и шлем.

Журналистам Кличко не рассказал за кого отдал свой голос.





































В 8.00 и на велосипеде: Кличко проголосовал на выборах / 9 фотографий

Напомним, сегодня проходят выборы президента 2019 в Украине. На них зарегистрировались 39 кандидатов. Участки для голосования будут работать с 8.00 до 20.00.