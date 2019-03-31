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Факти / Україна

О 8.00 і на велосипеді: Кличко проголосував на виборах

Мер Києва Віталій Кличко проголосував на виборах президента України на своїй виборчій дільниці – у ліцеї імені Івана Богуна.

О 8.00 і на велосипеді: Кличко проголосував на виборах

Близько 8.00 мер Києва Віталій Кличко приїхав на велосипеді на свою виборчу дільницю, щоб проголосувати на виборах президента України.

Кличко приїхав на дільницю, яка знаходиться в ліцеї імені Івана Богуна і став одним з перших виборців.

Читайте: Правила і табу: як голосувати на виборах 2019

Мер приїхав голосувати після ранкової їзди на велосипеді, тому був одягнений в спортивну екіпіровку і шолом.

Журналістам Кличко не розповів за кого віддав свій голос.

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О 8.00 і на велосипеді: Кличко проголосував на виборах / 9 фотографий

Нагадаємо, сьогодні проходять вибори президента 2019 в Україні. На них зареєструвалися 39 кандидатів. Дільниці для голосування працюватимуть з 8.00 до 20.00.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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