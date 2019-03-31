Под ЦИК собралась группа из примерно 50 молодых людей.

Под здание ЦИК пришло около 50 неизвестных лиц, которые не разглашают свои намерения.

По информации Фактов ICTV, молодые люди находятся там для того, чтобы следить за действиями ЦИК и ходом событий.

Один из мужчин представился членом организации Потон. По его словам, они приехали сюда для того, чтобы следить за порядком и сообщать правоохранителям о нарушениях.

Вчера организация задержала людей, которые занимались подкупом избирателей.

















Под ЦИК собрались десятки молодых людей – причина / 4 фотографии

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