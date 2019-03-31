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Факты / Украина / Политика

Под ЦИК собрались десятки молодых людей – причина

Под ЦИК собралась группа из примерно 50 молодых людей.

Под ЦИК собрались десятки молодых людей – причина

Под здание ЦИК пришло около 50 неизвестных лиц, которые не разглашают свои намерения.

По информации Фактов ICTV, молодые люди находятся там для того, чтобы следить за действиями ЦИК и ходом событий.

Один из мужчин представился членом организации Потон. По его словам, они приехали сюда для того, чтобы следить за порядком и сообщать правоохранителям о нарушениях.

Вчера организация задержала людей, которые занимались подкупом избирателей.

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Под ЦИК собрались десятки молодых людей – причина / 4 фотографии

Читайте: Выборы 2019 – онлайн

К слову, Факты ICTV писали о том, как проголосовать на выборах 2019.

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