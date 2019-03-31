Під ЦВК зібралася група з приблизно 50 молодиків.

Під будівлю ЦВК прийшло близько 50 невідомих осіб, які не розголошують свої наміри.

За інформацією Фактів ICTV, молодики знаходяться там для того, аби слідкувати за діями ЦВК та ходом подій.

Один з чоловіків представився членом організації Потон. За його словами, вони приїхали сюди для того, щоб слідкувати за порядком і повідомляти правоохоронцям про порушення.

Вчора організація затримала людей, які займалися підкупом виборців.

















Під ЦВК зібралися десятки молодиків – причина / 4 фотографии

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До слова, Факти ICTV писали про те, як проголосувати на виборах 2019.