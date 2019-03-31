Иногда может возникнуть ситуация, что вас не внесли в избирательный список. Что делать в таком случае читайте на Фактах ICTV.

Для начала нужно проверить, есть ли вы в списках голосования. Сделать это можно несколькими способами.

Избиратель может обратиться в участковую избирательную комиссию, к которой он относится по месту жительства.

Также есть возможность обратиться в отделение Государственного реестра избирателей. При наличии паспорта вам помогут узнать, есть ли вы в списках избирателей.

Кроме того, проверить себя в списке избирателей можно, зарегистрировавшись на сайте Государственного реестра избирателей. Перейдя в личный кабинет избирателя и нажав Проверка включения можно ввести свои личные данные и отправить запрос на проверку.

Смотрите: Как переселенцы могут проголосовать на выборах президента Украины 2019

В том случае, если вас нет в списке для голосования, необходимо обратиться в отдел ведения Государственного реестра избирателей и написать заявление на внесение в списки.

Однако сделать это нужно не позднее, чем за пять дней до дня проведения выборов.

К слову, музыкант Святослав Вакарчук заявил, что не собирается участвовать в выборах президента Украины.