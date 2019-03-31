Інколи може виникнути ситуація, що вас не внесли у виборчий список. Що робити у такому випадку читайте на Фактах ICTV.

Для початку потрібно перевірити, чи є ви у списках голосування. Зробити це можна кількома способами.

Виборець може звернутися до дільничної виборчої комісії, до якої він відноситься за місцем проживання.

Також є можливість звернутися до відділення Державного реєстру виборців. При наявності паспорту вам допоможуть дізнатися, чи є ви у списках виборців.

Крім того, перевірити себе у списку виборців можна, зареєструвавшись на сайті Державного реєстру виборців. Перейшовши в особистий кабінет виборця та натиснувши Перевірка включення можна ввести свої особисті дані та відправити запит на перевірку.

Дивіться: Як переселенці можуть проголосувати на виборах президента України 2019

У тому випадку, якщо вас немає у списку для голосування, необхідно звернутися до відділу ведення Державного реєстру виборців та написати заяву на внесення до списків.

Проте зробити це потрібно не пізніше, ніж за п’ять днів до дня проведення виборів.

До слова, музикант Святослав Вакарчук заявив, що не збирається брати участь у виборах президента України.