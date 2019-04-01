Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.

Второй тур выборов президента Украины в 2019 году назначен на 21 апреля.

В нем будут принимать участие двое кандидатов, которые набрали наибольшее количество голосов избирателей.

В президентской гонке лидируют Владимир Зеленский (30,2%) и Петр Порошенко (16,67%). Именно они претендуют на выход во второй тур выборов президента.

Пока ни одному из кандидатов не удается набрать более 50% голосов, а потому будет проведен второй тур.

Дебаты в Украине не прижились, однако бывали случаи, когда они проводились между кандидатами в президенты, которые попали во второй тур.

Порошенко и Зеленский заявили, что готовы к дебатам во втором туре выборов.

Недавно в Верховной Раде внесли законопроект об обязательных дебатах во втором туре.

Народный депутат Ирина Геращенко считает, что подобный шаг необходим для того, чтобы избиратели могли сделать осознанный выбор.

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Перед вторым туром можно будет изменить место голосования, если вы не успели или не захотели делать это в первом туре.

Результаты второго тура выборов президента должны огласить до 1 мая, после чего до 4 мая их опубликуют в газетах Голос України и Урядовий Кур’єр.

Избранный президент начнет исполнять обязанности до 3 июня.

К слову, явка на выборах 2019 в Украине превысила показатель 2014 года.