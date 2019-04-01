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Факти / Україна / Суспільство

Другий тур виборів президента України 2019: дата, особливості

Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня.

Вибори 2019

Другий тур виборів президента України у 2019 році призначений на 21 квітня.

У ньому братимуть участь двоє кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів виборців.

У президентській гонці лідирують Володимир Зеленський (30,2%) і Петро Порошенко (16,67%). Саме вони претендують на вихід до другого туру виборів президента.

Наразі жодному з кандидатів не вдається набрати більше 50% голосів, а тому буде проведено другий тур.

Дебати в Україні не прижилися, проте бували випадки, коли вони проводилися між кандидатами в президенти, які потрапили до другого туру.

Порошенко і Зеленський заявили, що готові до дебатів у другому турі виборів.

Нещодавно у Верховній Раді внесли законопроект щодо обов’язкових дебатів у другому турі.

Народний депутат Ірина Геращенко вважає, що подібний крок необхідний для того, аби виборці могли зробити усвідомлений вибір.

Читайте: Вибори 2019 – результати по екзит-полу

Перед другим туром можна буде змінити місце голосування, якщо ви не встигли або не захотіли робити це в першому турі.

Результати другого туру виборів президента повинні оголосити до 1 травня, після чого до 4 травня їх опублікують в газетах Голос України та Урядовий Кур’єр.

Обраний президент почне виконувати обов’язки до 3 червня.

До слова, явка на виборах 2019 в Україні перевищила показник 2014 року.

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